【人造食物】新加坡研發人造蝦 最快明年推出市場

全球「人造食物」風潮漸起，而約90%以上食物來源仰賴進口的新加坡為了食物安全，以及提高生產量，早於2019年提出「30．30願景」，目標在2030年前達成當地農產品能滿足30%需求，同時在2020年底成為全球首個准許販售培育肉的國家。在新加坡，不僅吃得到實驗室培育的雞肉，未來餐廳也可能端出由人造蝦、螃蟹及龍蝦等「海鮮」做成的佳餚。

除了培植肉、植物肉，新加坡還有一家業者正如火如荼地研發人造海鮮。Shiok Meats是新加坡首家培植海鮮公司，目標是利用幹細胞生產蝦子等海鮮食物。Shiok是星馬常見的俚語，代表「很棒、好吃」的意思。公司規劃初期階段推出蝦子、螃蟹及龍蝦等海鮮產品，同時也逐步跨足其他肉品的生產。

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「人造替代食品」能提高食物安全，Shiok Meats創辦人凌家怡認為，培植肉、培植海鮮有助實現「30．30願景」，因為新加坡國土小，土地資源不多，透過科技研發培植肉、培植海鮮，不需要太多土地、水等自然資源也能發展；同時新加坡政府也很支持培植海鮮、培植肉及植物肉等產品作為額外的食物來源。

Shiok Meats創辦人預計2022年底或2023年初，Shiok Meats生產工廠將開始運作，一旦獲准在星生產後，未來也希望進軍海外、在亞太地區設更多廠，澳洲、香港、台灣、日本都是可能的地點。

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責任編輯：龍紀瑩