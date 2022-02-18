  • 16°C
香港時間 : 2022218日 (五) 20:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網頁瀏覽器】遭受Edge與Chrome夾擊 Firefox使用率持續大跌 市佔率只剩不到4%

理財智慧 18:58 2022/02/18

分享：

Mozilla旗下的瀏覽器產品 Firefox 曾經風靡一時，巔峰時期在全球 15 億的用戶中，有20%的使用者選擇使用 Firefox。但是時至今日，Firefox的市佔率不到4%，而在行動裝置上的市占率更是只有 0.5%，生存環境並不樂觀。

【帶你睇盤】大兩房套附豪華靚裝　開揚望海景近車站、商場　配套齊全即買即住【下一頁

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

事實上，在去年8月時Mozilla就曾公布過一項數據，當中顯示旗下的Firefox瀏覽器活躍用戶人數明顯減少，2018 年底 Firefox 還有 2.44 億活躍用戶，但是到了2021年8月卻只剩下1.96億，近三年流失約4,800萬名用戶。有外國媒體曾分析指出，Firefox在遭受Google Chrome與Microsoft Edge兩大瀏覽器夾擊的情況下，這是必然的趨勢，兩家科技巨頭分別利用自己在Android行動裝置與PC電腦上的優勢，不斷地向用戶推薦使用自家瀏覽器產品。從而削弱Mozilla的用戶群。

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

Mozilla亦承認，從長遠來看該公司必須要有其他更多樣化的賺錢方式，目前該公司推出了閱讀軟體Pocket，並且進一步地推出相關的訂閱制服務，另外 Mozilla也有推出兩款VPN產品，甚至在Firefox瀏覽器上開放廣告的投放，但外界擔憂這些服務其他競爭對手也有在做，恐怕不足以讓Firefox在眾多的瀏覽器產品當中脫穎而出。

【NFT】陳恩德發行Pet Paws NFT 售出逾150萬元 推77萬元現金券回贈【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文

上一篇文章

新世界鄭志剛：願借會展予政府作檢測等用途　研借地建「方艙醫院」

下一篇文章

【帶你睇盤】大兩房套附豪華靚裝　開揚望海景近車站、商場　配套齊全即買即住
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新世界借出九龍貝爾特酒店　共700間客房作隔離設施　冀與政府及市民抗疫
新世界借出九龍貝爾特酒店　共700間客房作隔離設施　冀與政府及市民抗疫
房協重售「綠怡雅苑」「翠嶺峰」及「翠鳴臺」 涉27伙五一折出售 2月25日起可申請
房協重售「綠怡雅苑」「翠嶺峰」及「翠鳴臺」 涉27伙五一折出售 2月25日起可申請
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【二手樓價】睇樓後鎖定單位不放手　前後磋商兩個月　終打動業主減價52萬賣樓
【二手樓價】睇樓後鎖定單位不放手　前後磋商兩個月　終打動業主減價52萬賣樓
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
居屋、白居二下周五起接受申請　7新居屋提供8926個單位
居屋、白居二下周五起接受申請　7新居屋提供8926個單位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款