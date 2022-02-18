【網頁瀏覽器】遭受Edge與Chrome夾擊 Firefox使用率持續大跌 市佔率只剩不到4%

Mozilla旗下的瀏覽器產品 Firefox 曾經風靡一時，巔峰時期在全球 15 億的用戶中，有20%的使用者選擇使用 Firefox。但是時至今日，Firefox的市佔率不到4%，而在行動裝置上的市占率更是只有 0.5%，生存環境並不樂觀。

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事實上，在去年8月時Mozilla就曾公布過一項數據，當中顯示旗下的Firefox瀏覽器活躍用戶人數明顯減少，2018 年底 Firefox 還有 2.44 億活躍用戶，但是到了2021年8月卻只剩下1.96億，近三年流失約4,800萬名用戶。有外國媒體曾分析指出，Firefox在遭受Google Chrome與Microsoft Edge兩大瀏覽器夾擊的情況下，這是必然的趨勢，兩家科技巨頭分別利用自己在Android行動裝置與PC電腦上的優勢，不斷地向用戶推薦使用自家瀏覽器產品。從而削弱Mozilla的用戶群。

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Mozilla亦承認，從長遠來看該公司必須要有其他更多樣化的賺錢方式，目前該公司推出了閱讀軟體Pocket，並且進一步地推出相關的訂閱制服務，另外 Mozilla也有推出兩款VPN產品，甚至在Firefox瀏覽器上開放廣告的投放，但外界擔憂這些服務其他競爭對手也有在做，恐怕不足以讓Firefox在眾多的瀏覽器產品當中脫穎而出。

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記者：鄭日棱