【疫苗接種】兩大兒童接種中心即日起啟用 5至11歲兒童可接種復必泰疫苗

疫情愈來愈嚴峻，政府也加大力度推動兒童疫苗接種。政府宣布，九龍灣香港兒童醫院和沙田圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心於周三（16日）起專為5至11歲兒童接種復必泰疫苗，黃竹坑港怡醫院的兒童接種中心則於下周四（24日）投入服務。

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兒童社區疫苗接種中心周一至周五上午10時至傍晚6時、星期六和星期日上午8時至晚上8時開放，每日下午1時30分至2時30分為清潔時間。

▲ 兒童在家長和監護人陪同下，在香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心預備接種復必泰疫苗。



政府提醒市民，除兒童社區疫苗接種中心外，5至11歲兒童不能在其他地方接種復必泰疫苗。家長或監護人可在專題網站為兒童預約接種復必泰疫苗。兒童須攜同簽妥的家長同意書，並由家長或監護人陪同前往接種。

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另外，政府會為學校提供特別預約服務，接送學童往返指定兒童社區疫苗接種中心。教育局已去信各學校通知有關安排。

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除上述三間兒童接種中心，政府計劃於下周增設一間專為兒童、青少年和長者服務的社區疫苗接種中心。



公務員事務局局長聶德權強調，變異病毒株正在本港快速傳播，新一波疫情也出現兒童死亡和重症個案，兒童應接種疫苗以獲得保護。他指出，由於復必泰疫苗須經特別程序稀釋方可供兒童接種，政府特邀具豐富經驗的醫院管理局和香港大學醫護團隊營運三間兒童疫苗接種中心。此外，他鼓勵家長多認識疫苗的好處，放心讓適齡子女接種。

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記者：陳詠妍