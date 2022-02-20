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【英倫的天空@iM網欄】條條大路通羅馬 入讀英國大學也有捷徑

名人薈萃 08:13 2022/02/20

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在香港的學生們，如果有一個方法可以不用完成中六，更不一定需要靠公開試就能夠入讀英國大學，大家又會不會覺得好著數呢?

這個方法就是入讀大學基礎課程班，此課程主要為完成中五或以上程度的國際學生而設的大學銜接課程。讓國際學生學習大學前所需的學識範疇，從而更容易適應並融入大學的生活。英國有130多間大學，而當中約八成的大學都有提供類似的課程，俗稱大學先收班。 包括 Durham、Lancaster、Surrey 及 Exeter 等著名大學都有設立此類一年制課程，學生只需達到該大學要求的成績即可銜接入讀其大學課程。

除了大學自設的Foundation 課程，也有獨立教育機構提供大學先收班課程，根據學生最後成績而選擇相應的大學進行報名，教育機構會協助學生配對適合的大學學府及科目，此類課程也獲得很多大學的認可。在此為大家介紹“NCUK 國際基礎課程”， 教育機構是以學生最後的成績報讀可選擇的大學，由1987年至今利用此課程已經幫助不少於3萬名學生入取大學學位。課程同樣分爲4個不同的種類：Business（商科）、Engineering（工程）、Humanities（人文學）和Science（科學），每個種類細分為10-13小科不等，學科選擇非常豐富，更加能夠針對學生强項科目去提升進步。

「大衛叔叔，讀依種課程入唔入到出名的英國大學先？」

先聲明如果想入牛津劍橋級數大學，此先收班就不適合了。但NCUK也和英國至少15間知名大學有合作，包括英國知名的紅磚大學及羅素集團，熱門的大學包括有 Leeds、Manchester、Birmingham、Bristol 以及 Sheffield 等等世界聞名高等學府。也有部分學生分別在 Durham、Exeter及KCL等頂尖英國學府同樣得到了大學學位。以近年的數據顯示，所有報讀此課程的學生都收到了大學的收生通知，而有六成的學生順利入讀羅素集團的大學。課堂的人數也不會超過14人，讓學生能夠更加專注在課堂中。

短短一年的課程不能確保學生升上大學後可以很輕鬆，但可以給學生一條大學門匙，學到的基礎知識、英語和大學溝通技巧能夠提前幫助適應大學生活，也協助學生選擇擅長的大學學系。條條大路通羅馬，學生哥可切合自己的需求，行出你想康莊學習大道。

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介：

為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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撰文 : 大衞叔叔（姚大衞）

欄名 : 英倫的天空

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