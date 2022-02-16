【日本旅遊】日本去年國內旅遊消費額跌8％　十年來最差

▲ 日本政府觀光廳發表統計，2021年日本國內旅遊消費額為91,215億日圓(約6,150億港元)比2020年下跌8.5%，是10年以來新低。（法新社 圖片）

日本政府觀光廳發表統計，2021年日本國內旅遊消費額為91,215億日圓(約6,150億港元)比2020年下跌8.5%，是10年以來新低。

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據日本觀光廳日前發表的概略統計顯示，日本受到疫情影響，國民的國內旅行消費大幅減少，主要是受到多個地區實行緊急狀態，以及疫情蔓延防止措施等，民眾自主減少跨地旅遊，同時原定支援日本國內觀光旅遊業的「Go To Travel」計劃未能再續所致。旅遊人數為2.67億人，比前年減9%。

只及疫前4成水平

資料比較2019年的日本國內旅遊消費額為21.9萬億日圓(約1.5萬億港元)，僅是全球疫情前的約4成水平。當中宿泊旅遊消費額僅約6.2萬億日圓(約4,176億港元)減11%，即日來回旅遊則為2.2萬億日圓(約1,487億港元)增加0.2%

雖然日本國內旅遊消費額在去年10至12月間比前年同期有回復增加約20.2%，但1至3月前年同期比減50.7%、7至9月前年同期比減20.4%，無法彌補。至於每人每次旅遊平均消費額為3.4萬日圓(約2,302港元)，比20年增加0.5%，惟仍不及19年水平，減少8.6%。

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責任編輯:王浩賢