【保險業展望】德勤：內險今年料以9％保費增幅領先全球　吸引人才或成全球保險業最大挑戰

▲ 德勤發表《2022年保險行業展望》報告。

德勤發表《2022年保險行業展望》報告，公佈去年中對全球424名保險業高層調查之結果，發現受訪保險公司對今年前景仍樂觀。三分一受訪者料今年收入顯著增加，壽險公司受惠疫情令客戶風險意識增強，今年保費升幅料高於行業4％的均值；非壽險公司今年保費則料升3.7%，因預計更多員工今年重返辦公室。整體而言，內地保險公司今年料以9％的保費增幅領先全球。

通脹令理賠成本走高

業內人士預計，通脹與低息是今年保險公司業績主要障礙。通脹令理賠成本走高，尤其是建築材料、車輛租賃和汽車配件的物價上漲，或致財產和意外險價格攀升。全球低息下整體保險業投資回報受損，亦令利率敏感型的壽險和年金產品發展受阻。

另外，監管成本亦是今年挑戰之一，《國際財務報告準則第17號》（IFRS 17）明年1月生效，保險公司的負債計算方式將改變，新準則料產生額外成本。德勤調查指，約三分一受訪保險公司表示其過渡準備工作僅取得些許進展或剛開展。德勤指本港大部份保險公司，尤其是壽險公司，均已處於有關準備中後期，本港保險公司同時亦須應付新的保險業風險為本資本制度。

德勤中國保險業主管合夥人文啟斯補充指，全球保險公司仍面臨新的新興風險及合規要求，如勒索軟體事件頻生且遠端基礎設施更易遭受攻擊，約三分二受訪者料增網絡安全投入以應對網絡攻擊。

業內資訊科技人才招聘難度大

同時，氣候風險引致的經濟損失料續降低財產和意外險保險公司盈利水平，保險公司已著力化解保險及投資組合中的氣候風險，並將環境、社會和管治（ESG）因素量化為最優先事項，但僅四分一受訪者表示其公司已完成業務相關的氣候風險指標量化或碳足跡衡量工作。保險公司今年眾多挑戰中，吸引人才或成最大挑戰，43％受訪者指難覓具經驗求職者，並以資訊科技人才招聘難度最大。

此外，去年疫情下多數保險公司的併購交易仍有增長﹐逾三分一受訪者料收購增加，尤其是針對壽險業務的併購需求，且交易將更具戰略性。德勤指，更多在港營運的保險公司過去1年加大對保險科技生態系統投資，與全球趨勢一致，內地保險科技公司亦是他們考慮投資的對象。

德勤認為，疫情是很好的機會讓保險公司利用已有數碼投資加強銷售渠道，讓兩方更佳配合。在港營運的中小保險公司過去兩年也大力追趕數碼化以維持競爭力，並優先投資於數據相關項目上。

「跨境保險通」是保險業最新發展機遇，德勤指保險公司正為通關後的三地合作籌備建設，以及與內地科技公司合作，保險公司暫時對在大灣區發展跨境車險及健康險業務興趣較大。

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記者：余倩敏