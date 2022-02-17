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【電動車】英國電動車銷量飆升　政府擬撥款137億拓充電網絡

科技 11:00 2022/02/17

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英國政府表示將會撥款13億英鎊（約137億港元），擴充充電網絡回應市場需求。（法新社資料圖片）

隨汽車技術發展，各國電動車的需求和銷量也大幅增加。近日英國汽車製造商和貿易商協會（SMMT）表示，英國國內電動汽車銷量增長超出了充電站供應數量，呼籲政府設立監管機構。英國政府其後回應指，將會撥款13億英鎊（約137億港元），擴充充電網絡回應市場需求。

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據外媒《BBC》報道，於2019年至2021年期間，英國道路上的電動汽車數量急速增長。SMMT表示，雖然過去十年英國的充電站數量已從約1,500個躍升至逾4.8萬個，惟全國的充電站設施興建依然不平均，南部的數量和設備也較北部充裕和良好。 

因此，SMMT呼籲政府設立一個名為「Ofcharge」的新監管機構，用作監控電動車的充電市場。同時，該協會行政總裁Mike Hawes期望，英國政府能興建更多公共充電站。SMMT補充指，公共充電站有助加強消費者購買電動車的信心。事實上，許多英國人也因當地缺乏足夠的充電站，擔心會影響使用體驗，而放棄購買電動車。 
 
英國運輸部（Department for Transport，DFT）發言人表示，政府將撥出13億英鎊（約137億港元）提升充電站供應，並將於各地家庭、企業和住宅街道上推出充電站，同時承諾短期內將於國內的高速公路和主要公路上，增設充電站。DFT發言人也透露，政府將會公布有關電動汽車基礎設施計劃，並會與地方部門合作。

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責任編輯：文睿

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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