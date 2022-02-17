  • 15°C
香港時間 : 2022217日 (四) 09:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

碧咸3.3億豪宅露台險塌苦等維修 揭英國置業注意事項

環球社會熱點 08:05 2022/02/17

分享：

英國著名前球星碧咸2013年以3,150萬英鎊（約3.3億港元）於倫敦購入超級豪宅，與英國威廉王子成為鄰居。但英媒透露碧咸的豪宅露台近日幾乎倒塌需緊急維修，但由於物業屬於二級保護建築，需要等候當地議會批准才能維修。

碧咸大仔4月做老襯 傳收418萬新婚禮物 【下一頁】

碧咸再哂家庭照 同10歲細女錫咀挨批 【下一頁】

碧咸（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）購入的豪宅位於倫敦頂級富人區Holland Park，鄰近威廉王子（Prince William）一家居住的肯辛頓宮。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

碧咸的豪宅樓高4層，由於屬於二級保護建築，碧咸夫婦購入後更遞交足足50份規劃申請才能更改房屋結構進行翻新。

他們一家更用了3年時間翻新豪宅，直至2016年才搬入居住，裝修費據報達到800萬英鎊（約8,468萬港元）。英媒戲稱這棟豪宅為「貝金漢宮」（Beckingham Palace），將其與英女王的白金漢宮相提並論。

英媒指碧咸的豪宅建於19世紀中葉，因有多年歷史而出現磨損，結構狀況也不太理想。豪宅其中一個露台結構出現問題幾乎倒塌，需要緊急維修。

但基於豪宅屬於二級保護地位，碧咸夫婦仍要等候地方議會批准才能維修。

碧咸二仔收1250萬做Puma代言人 有望子承父業 【下一頁】

如果有意購買的英國物業屬於保護建築，就要留意以下幾點：

  • 業主必須獲得政府許可才能進行擴展、更改內部布局甚至安裝衛星天線等工程，涉及較大量程序及時間。
  • 需要購買專門保險，而且保護建築的重建成本將遠高於普通建築物
  • 建築物維修及保養成本較高

【開市追揸沽】港股可試二萬五？又到恒指季檢前瞻

移民熱門地政策及民情追蹤，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文
豪宅 家居 碧咸 倫敦 英國 威廉王子 物業

上一篇文章

英國就業人口創新高 招聘空缺亦破紀錄達129萬

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月17日 時間05:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Deltacron】英國出現Omicron與Delta結合新變種
【Deltacron】英國出現Omicron與Delta結合新變種
新型冠狀肺炎全球疫情（02月17日 時間05:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月17日 時間05:00）
【新加坡疫情】一周平均確診破萬 衛生部：預期之內
【新加坡疫情】一周平均確診破萬 衛生部：預期之內
【新加坡疫情】新增確診首近2萬 每周感染增長率稍降
【新加坡疫情】新增確診首近2萬 每周感染增長率稍降
【Omicron】侵襲腸道容易變隱形感染 英更新6大症狀
【Omicron】侵襲腸道容易變隱形感染 英更新6大症狀
【新加坡疫情】王乙康：Omicron死亡率低 或放寬防疫
【新加坡疫情】王乙康：Omicron死亡率低 或放寬防疫
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款