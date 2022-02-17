碧咸3.3億豪宅露台險塌苦等維修 揭英國置業注意事項

英國著名前球星碧咸2013年以3,150萬英鎊（約3.3億港元）於倫敦購入超級豪宅，與英國威廉王子成為鄰居。但英媒透露碧咸的豪宅露台近日幾乎倒塌需緊急維修，但由於物業屬於二級保護建築，需要等候當地議會批准才能維修。

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碧咸（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）購入的豪宅位於倫敦頂級富人區Holland Park，鄰近威廉王子（Prince William）一家居住的肯辛頓宮。

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碧咸的豪宅樓高4層，由於屬於二級保護建築，碧咸夫婦購入後更遞交足足50份規劃申請才能更改房屋結構進行翻新。

他們一家更用了3年時間翻新豪宅，直至2016年才搬入居住，裝修費據報達到800萬英鎊（約8,468萬港元）。英媒戲稱這棟豪宅為「貝金漢宮」（Beckingham Palace），將其與英女王的白金漢宮相提並論。

英媒指碧咸的豪宅建於19世紀中葉，因有多年歷史而出現磨損，結構狀況也不太理想。豪宅其中一個露台結構出現問題幾乎倒塌，需要緊急維修。

但基於豪宅屬於二級保護地位，碧咸夫婦仍要等候地方議會批准才能維修。

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如果有意購買的英國物業屬於保護建築，就要留意以下幾點：

業主必須獲得政府許可才能進行擴展、更改內部布局甚至安裝衛星天線等工程，涉及較大量程序及時間。

需要購買專門保險，而且保護建築的重建成本將遠高於普通建築物

建築物維修及保養成本較高

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責任編輯：鄭錦玲