▲ 【虛擬銀行】天星銀行夥八達通推開戶優惠 增值50元送100元現金

小米 （01810） 投資的虛擬銀行天星銀行（airstar）夥八達通推開戶迎新優惠。天星銀行指，新客戶成功在3月31日或之前開戶，並於4月10日或之前於八達通App內，選用「透過銀行應用程式增值」服務及以「天星銀行 airstar」增值八達通卡50元或以上，可獲100元現金獎賞。

除了增值獲回贈外，天星銀行表示，若客戶在4月10日或之前開立港幣10,000元以上的3個月定期存款，將獲港幣50元現金獎賞，相關獎賞會在7月底前存入港幣儲蓄戶口。

另外，同樣於4月10日或之前，天星銀行客戶兌換金額等值港幣5,000元或以上，也可獲港幣50元現金獎賞，獎賞會於4月底前存入港幣儲蓄戶口。

天星銀行最新也加入「FPS App to App」支付功能，當用戶在商戶應用程式上消費時，可於付款選項中選擇 「天星銀行手機應用程式」，轉至該行App後可核對付款詳情。確認付款詳情後，並輸入保安編碼/手機一次性密碼授權，即可免手續費完成交易。

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