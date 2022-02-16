【英國通脹】英國1月通脹按年升5.5%、超預期　創30年新高

▲ 英國1月通脹按年升5.5% 創30年新高

英國公布最新通脹數據，1月份CPI按年上漲5.5%，較預期更高，是自1992年3月以來的新高。據悉，是次CPI上漲超預期，主要是因能源成本以及運輸成本，包括燃料價格以及二手車價格上升所致。

英國國家統計局表示，1月份的通脹主要反映在服裝和鞋類、住房和家庭服務，以及家具和家庭用品的價格上升。

英倫銀行（Bank of England）在本月早前曾警告指，隨著能源價格飆升，影響消費品價格，CPI數據可能會在4月份達至約7.25%的峰值。

有分析指，英國是次公布的通脹數據，較英國央行目標2%高出不少，或會令市場加大對英央行加息50個基點的預期。

滙豐高級經濟學家Elizabeth Martins在周一發表的報告中指出，預計英國央行到8月份將把利率上調至1.25厘，先前預期為1厘。料英國央行將分別在3月、5月和8月加息25個點子。將2022年工資增長預期從3.5％上調至4.1％，預計CPI按年將在4月達到峰值7.2％，此前預期為3.2％。

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記者：梁安琪