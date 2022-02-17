【機械人】南韓計劃2023年允許機械人　使用道路運送食品

▲ 南韓政府在首爾郊區的公寓四圍設立指定路段，讓南韓最大美食外賣平台Woowa開發的機械人「Dilly Drive」，提供食品外賣運送服務。（Woowa）

機械人能否取代人類勞力一直不少爭議，但隨著疫情改變市場模式、人力成本愈來愈高，更多企業都嘗試用利用機械人進行一些簡單的工作。最近，南韓正測試利用機械人運送食品及其他物品，並計劃於2023年開始，讓機械人使用道路進行運送工作。

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據《日本經濟新聞》報道，目前南韓法例仍將機械人視為無人駕駛「車輛」，不能在路上駕駛。為此政府計劃在今年底制定相關法例，以改善部分問題。

南韓政府在首爾郊區的公寓四圍設立指定路段，讓南韓最大美食外賣平台Woowa開發的機械人「Dilly Drive」，提供食品外賣運送服務。據悉，Dilly Drive可以每小時5至6公里的速度進行運送，而且能分辨紅綠燈、避開行人等。當Dilly Drive抵達目的地時，客人可從手機收到訊息並取貨。

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南韓最低工資增 機械人解決人力成本高問題

機械人進行外賣運送，可舒緩南韓勞動力不足的問題。南韓總統文在寅就任期間，最低工資在過去五年大增42%，時薪在今年更高達9,160韓圜（約60.7港元）。此外，疫情也令零售加速轉型。南韓主要零售公司其網上銷售佔整體銷售48%，而受到疫情影響，轉往網上的比例再度增加，對於不斷流失客戶的實體店來說，送貨機械人可解決人力成本高企的問題。

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責任編輯：廖淑瑩