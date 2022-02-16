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【火速成交】蔚藍灣畔放盤不到一星期　僅微減2%至980萬即沽　買家睇中單位「一個特點」

股樓投資 18:46 2022/02/16

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近日市場屢錄減價成交，減幅有擴大跡象，但將軍澳蔚藍灣畔卻有單位輕微議價後火速沽出，原來只因買家睇中單位「連天台」。美聯物業劉卓豪表示，蔚藍灣畔頂層連天台2房戶放盤不足1星期易手，以980萬元成交。

上述成交單位為蔚藍灣畔6座頂層2房戶，實用面積488平方呎，屬2房間隔，景觀開揚，連天台。代理指，由於同類型連天台全屋苑沒有放盤，單位上星期放盤，不足7日即獲承接，成交價980萬元，據悉較原叫價999萬元，調減19萬，減幅約2%，折合實用呎價約20,082元。

同場加映︰【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

資料顯示，原業主於2014年10月以685萬元承接，是次轉手帳面獲利約295萬元，升值43%。他補充，現同類型最平2房戶放盤，屬1座低層戶，望公園向西北，叫價850萬元。

【有相睇】上車客鍾情配套　735萬入市新都城　內櫳齊裝可借九成按【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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