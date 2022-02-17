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【內房危機】世茂跌逾3%　擬與深圳市政府討論國資入股、安排60億信託展期　許世壇：債務整體上可控

股市 14:01 2022/02/17

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【內房危機】世茂：擬與深圳市政府討論國資入股　安排60億信託展期

據報，世茂集團 （00813） 今日（16日）舉行投資者會議，正嘗試與深圳市政府討論國資入股，希望引入有實力的國有企業，包括深業，深圳市投資控股，中建投和AMC也在接洽。總裁許世壇又指，公司的債務整體上是可控的，資產質量比較好。世茂集團也在不遺餘力地評估公司的經營狀況，以穩定生產經營、施工交付等，也在制定債務償還方案。

世茂集團周四跌逾3%，現報5.65元。

世茂集團表示，政府很重視，市區兩級都是親自參與，正在跟國企進行大量的調研探討，跟多家國企在積極洽談、推進合作的方案，在廣州和上海實現了和一些國企的合作。

處置資產所得資金有限

近期世茂積極處置資產，問及資產處置的資金去向、為何不能從集團層面調取資金，許世壇解釋稱，目前的還款計劃超過項目的預期回款，公司其他資產在處置，但要還掉原來的融資、還要交稅，並不是處置多少就有多少錢，這個金額是很有限。

許世壇強調，世茂集團是負責任的企業，持有負責任的態度，懇請債權人給予世茂集團更多的時間。

另外，世茂集團管理層在會上表示，擬將一筆約59.94億的信託計劃展期償付。該筆信託由中信信託發行，2月17日將有12.94億到期。在初步展期方案中，世茂方面提出，2022年全年歸還貸款本金的25%，此後兩年分別歸還本金的35%和40%。管理層表示，目前方案是保底方案，也會根據項目後續回款情況進行修改。

【石Sir一周前瞻及異動股】談俄烏局勢及美國加息｜ 統一企業、第一太平、萬洲國際、 海螺水泥、 鞍鋼及馬鋼

 

相關文章：【內房危機】市傳放售上海世茂深坑酒店　世茂：消息不實

【內房危機】彭博：監管機構要求中國資產管理公司介入助內房重組　中國華融正與世茂接觸

港股 民企內房股 世茂集團（00813）
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