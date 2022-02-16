【動物權利】馬斯克Neuralink晶片植腦實驗 實驗猴安樂死惹爭議

馬斯克近日新聞多多，繼40顆衛星受地磁風暴衝擊而摧毀，以及57億美元捐款事件後，今次就輪到旗下的神經科學新創公司Neuralink爆出爭議事件。該公司被指為實驗猴進行大腦晶片植入測試時，令實驗猴承受極度痛苦，最終導致16隻猴子死亡。Neuralink公司對此反駁虐待動物的指控，但就承認當中有8隻實驗猴因各種原因而遭到安樂死。

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外媒報道，非營利組織美國責任醫師協會（PCRM），日前發布了超過700頁的驗屍報告與調查數據，當中指出Neuralink的實驗猴，在進行大腦晶片植入計畫時面臨極大痛苦，在Neuralink所擁有的23隻猴子中，有16隻猴子死亡或被安樂死，只得7隻存活下來，但其中1隻失去了部分手指與腳趾。實驗猴據稱在相當差勁的環境生活，PCRM將會通過這些證據，要求當局調查Neuralink的實驗，是否存在違法行為。

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面對外間質疑，Neuralink於本月14日在官方網站發表聲明，強調對動物福利的承諾。聲明中提到在相關事件中有8隻實驗猴被安樂死，當中2隻是在計劃的結束日期被安樂死，以便收集重要的組織學數據，另外6隻則是基於手術併發症、設備故障及疑似感染等醫學建議而被安樂死。

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責任編輯：嚴浩文