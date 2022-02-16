【千手公關@iM網欄】資訊常規化 如何更有效去進行疫情記者會？

沒想到兩年來的文章不少也是與新冠疫情有關！

每天下午4:30緊緊盯着電視收看衛生防護中心召開的疫情消息發佈會（下稱「疫情記者會」）的我，看着看着便為會上的發言人和台下的記者朋友們感到一個字：累！於是有感而發：究竟這每一天也要召開的疫情記者會可否做得更加有效率和更加系統化呢？



首先必須說明，我對於記者會上的醫生發言人絕對是萬分敬佩，在鏡頭前，他們無論在表達丶拿捏記者問題丶情緒和情商上均表現得非常專業丶冷靜和極具耐性。



在分工方面，疫情記者會通常是由兩位醫生主持，有時是三位丶有時是多位⋯無論是多少位，他們都有不同的角色和負責傳遞不同的主要訊息，分工十分清晰。



在記者會內容發佈方面，最基本的訊息就是每天確診數字和初步確診數字；在確診數字少的時候，也會報上沒有源頭個案的數字丶個別個案患者之性別丶年齡丶居住地丶曾經到訪地點及病毒量（CP 值)等詳細資料。



隨着疫情第五波爆發，每天確診數字幾何式上升， 疫情記者會上報發佈的消息也開始有變，不得不簡化！除了每天確診個案數字仍是必報之外，初步確診數字則是時有時沒有，有時要有記者問及才會報上！ 而沒有源頭個案及CP值等資料更已完全被略過，正如之前張竹君醫生說，某些資訊在這個確診數字幾何式上升的情況下，再說也沒有任何意義！



既然有關方面至今已做了逾千場記者會，負責的公關人員是否可以給予專家們一點意見，把在記者會上要分享的資訊常規化？這樣，一方面可以減少記者在會上追問或重複問，另一方面也可以減省發言人在發佈會上重複回答同一樣的問題？

至於在控制記者會的時間上，那位主持人是否可以更好地掌握答問時間呢？提問是半小時就半小時，20分鐘就是20分鐘；有時主持人會說接下來是最後一條問題丶最後兩條問題，但有時則會突然在發言人回答完問題後即時說「今天的記者會結束」，這方面有可否做得consistent 一點？

過去兩年多，每天出席疫情記者會的記者朋友們，可說是由對疫情一竅不通，到現在已經差不多是半個專家了，對一些醫學專有名詞更是琅琅上口。在電視上聽到他們的提問往往極之細緻和深入，發言人少一點專業知識都招架不來！

誰也會想像到，在鏡頭後這些醫生專家們可是會議開個不停、日以繼夜與一眾醫護人員緊守自己專業的崗位，記者朋友們也不止出席一個發佈會；如果能更有效去進行疫情記者會，一方面可以減輕發言人的壓力和負擔，另一方面也可以讓記者們得到他們所需要的資料，不是雙贏嗎？ 雖然每天要舉行這個新聞發布會逐漸也變得好像是例行公事一般，但事實上發佈會的內容卻是整個社會全港市民最為關注的，所以希望負責籌備這個新聞發佈會的公關同業繼續努力，守住專業，不忘給「例行公事」增值，要知道各位的辛勞市民是看到的。

作者_也許（馮加宜）簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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