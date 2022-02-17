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【英國王室】梅根被揭無意返英 認為英國民眾無藥可救

環球社會熱點 09:05 2022/02/17

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英國哈里王子及太太梅根稱無法融入英國王室生活，已於2020年移居美國。英國王室傳記作者鮑爾表示，梅根無意重返英國，甚或至不在乎英國民眾的想法，認為英國民眾無藥可救，不可能被說服。鮑爾更指，梅根有望進軍美國政壇。

哈里情人節前夕睇超級碗 同行女唔係梅根？ 【下一頁】

英國資深記者鮑爾（Tom Bower）一向言詞辛辣，去年宣布開始撰寫以梅根（Meghan Markle）為主角的新傳記。鮑爾透露，現年及40歲的梅根正住在加州價值1,400萬美元（約1.09億港元）的豪宅中，無意欲重返英國，認為英國民眾已經無藥可救（lost cause）。

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鮑爾直言，甚至懷疑梅根已不再關心英國民眾對她的看法。雖然目前尚未清楚梅根最終事業發展方向，但肯定她已經獲得支持，或有望進軍美國政壇。鮑爾補充指，雖然梅根支持度在嫁入英國王室後有所下降，但她去年9月時為期3日的紐約訪問之旅取得非凡成功，獲得不少民主黨人、少數族裔及年輕人的支持。

哈里梅根收1.89億僅一集 Spotify忍唔住請人監督 【下一頁】

鮑爾撰寫傳記早前亦在傳記中揭露，查理斯王子（Prince Charles）太太卡米拉認為梅根是一個自私的麻煩製造者（self-seeking troublemaker）。而哈里王子（Prince Harry）夫婦對英女王早前希望卡米拉日後成為王后消息保持沈默，或是梅根的其中一種宣戰方式（​​Meghan’s way of declaring war）。

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責任編輯：李俊儀

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