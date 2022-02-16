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【香港藝術節】第50屆香港藝術節受疫情影響 多項演出可於網上免費收看

理財智慧 14:30 2022/02/16

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香港藝術節今年邁入第50屆，受到疫情影響，多齣節目包括巴伐利亞國立歌劇院、捷克布爾諾國家歌劇院等歌劇都採線上播出，市民也可以免費登記觀賞。

第50屆香港藝術節將在2月至4月呈獻多個國際級演出，部分演出將設網上表演或放映，節目涵蓋戲劇、芭蕾舞、歌劇和音樂會，部分網上演出需收費，部分則供網上免費觀賞。有興趣的觀眾可完成網上登記，安坐家中欣賞精彩演出。

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

今年香港藝術節看得到的免費節目，包含巴伐利亞國立歌劇院歌劇「死城」及「鼻子」；其中「死城」是作曲家康果爾德（Erich Wolfgang Korngold）赴美國發展前之作。早在赴美國之前他就已名滿歐陸，創作三幕歌劇「死城」時年僅23歲，首演時更創下同時於漢堡與科隆「一日雙首演」的樂壇傳奇。

這次與香港藝術節合作的「死城」，是2019年巴伐利亞國立歌劇院的版本，由當時擔任歌劇院音樂總監、現任柏林愛樂樂團首席指揮佩特連科（Kirill Petrenko）指揮，多次獲得「留聲機」和「金叉」等古典音樂雜誌最高殊榮的男高音考夫曼擔綱男主角保羅，卡司堅強。

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責任編輯：龍紀瑩

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