英國就業人口創新高 招聘空缺亦破紀錄達129萬

英國逐步放寬新冠肺炎防疫措施，民眾逐步恢復正常生活，帶動經濟復甦。國家統計局周二（15日）公布數據，顯示英國上月新增10.8萬就業人口，在職人數達2,950萬創紀錄新高；失業率在去年12月跌至3.9%，重返疫情前水平。

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英國國家統計局（ONS）周二公布數據，當地上月新增10.8萬就業人口，就業總數達2,950萬人創紀錄新高。

數據亦顯示，現時就業人數更較未爆發新冠疫情前增加43.6萬人，而去年12月的失業率回落至3.9%，首次重返疫情前水平。

此外，英國就業空缺亦錄得創紀錄新高，截至上月為止，當地3個月內的職位空缺已增至129萬個，較疫情前多出逾51萬位空缺。

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財相辛偉誠（Rishi Sunak）對上述數據表示歡迎，反映更多家庭成員投入職場工作，可更有效應對生活成本上漲。辛偉誠續指，政府斥資接近4,000億英鎊（4.23萬億港元）的援助計劃，在疫情期間保就業，成效顯著，現時就業市場甚至較以往更健康，使就業人數創歷史新高，裁員數字同創歷史新低。

同時，英國經濟復甦速度亦較鄰近歐元區國家為快，根據歐盟統計局數據，去年歐元區國家總經濟增長為 5.2%，遠低於英國的7.5%。其中去年第4季歐元區國家經濟錄0.3%增長、英國則多出0.7個百分點。

保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）形容為「就業奇蹟」（jobs miracle），但警告英國通脹飆升或高於工資增加速度，當局需考慮民眾面對生活成本危機。

有經濟學者憂慮，職位空缺大增反映招聘困難，企業需支付更高工資吸引員工，從而推高商品價格，增加生活成本。

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責任編輯：郭麗明