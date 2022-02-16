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【周大調富格曲@iM網欄】四季酒店龍景軒 米芝蓮三星之選

名人薈萃 18:12 2022/02/16

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龍景軒，位處香港四季酒店之內。網上簡介只有一句：「在全球首家連續十四年榮獲米芝蓮三星評級的香港粵菜食府，細意品嚐時尚精緻的海鮮和點心。」這一句，簡短有力。一盅兩件、游水海鮮等粵菜，早已成為香港人生活的一部分。可是，連續十四年榮獲米芝蓮三星評級的粵菜餐廳，全世界就只此一家。假期裏，向四季酒店預訂了一間套房作 staycation，同時請經理幫忙在龍景軒預留座位。

Photo©️fourseasons.com

《米芝蓮指南》源於法國一對兄弟 André Michelin 和 Édouard Michelin。兩兄弟創立了同名的輪胎公司 Compagnie Générale des Établissements Michelin。二十世紀初的法國，全國汽車數量不足三千輛。為推動自駕遊，提升輪胎業務，Michelin 兄弟推出《米芝蓮指南》。《米芝蓮指南》評分標準主要分食材選料、烹調技巧、口味融合、菜餚創意及水準穩定五方面。而龍景軒的行政總廚陳恩德師傅，就是史上首位榮獲三星米芝蓮的華人廚師，非常期待。

Photo©️fourseasons.com

到達餐廳，獲安排近窗的位置，落地玻璃，維港景色盡入眼簾。據說，「龍景軒」中的「龍景」就是指九龍的美景。餐廳由 Chhada, Siembieda ＆ Associates 設計，以金、銀、紅三色配合玻璃裝飾，古典與現代的元素配搭得恰到好處。細心的話，可見一幅由著名畫家 Helen Poon 特別為龍景軒繪畫的作品，名為《時間的融合》。傳統中國風景在手工絲綢上呈半透明狀，低調中盡顯品味。從侍應手上接過餐牌，封面印有金龍圖案，中間的紅點有如畫龍點睛。茶壺放在附近的小桌上，添茶不用自己動手。

點選了一些招牌點心及菜式，包括蝦籽星斑餃、原隻鮑魚雞粒酥、崧子叉燒菠蘿包、廚師精選拼盤、黑椒洋蔥法國乳鴿炒飯及燕窩蛋白燉鮮奶。不論前菜、點心、炒飯及甜品都一絲不苟，食物質素不容置疑。除了前菜為冷盤外，其他食物都是熱滕滕上桌，以保持菜式的最佳味道。侍應亦再三提醒，以免燙口。鮑魚雞粒酥即叫即焗，用上原隻南非鮑魚，以排骨、老雞、火腿、薑蔥、豬皮、雞腳等熬4至5小時的濃雞汁精煮而成，非常入味。上桌前，鮑魚已預先輕𠝹了兩刀，方便進食，非常細心。崧子叉燒菠蘿包外皮新鮮香脆，內裏的叉燒充滿肉汁。黑椒洋蔥法國乳鴿炒飯為 fusion 菜，選用法國乳鴿及紫洋蔥。乳鴿的油香配上黑椒，味道配搭清新可口。甜品為燕窩蛋白燉鮮奶，餐廳特別為此配上氣泡「雪糕」碳酸焙茶。「雪糕」碳酸焙茶沒有雪糕，但有雲呢拿香味，泡沫幼滑，有新意。

原隻鮑魚雞粒酥 Photo©️fourseasons.com

崧子叉燒菠蘿包 Photo©️fourseasons.com

桌上的醬料亦非常講究，查問後才知道XO醬為師傅親自調配的素XO醬，由豆腐乾、蘿蔔和豆瓣等烹製而成。問過師傅後，出讓了一小瓶給我帶回家。素XO醬附禮盒包裝，為保持鮮味，玻璃瓶外再加以真空密封。

廚內廚外，用心體貼，佩服。

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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撰文 : Kalvin Chau（周雋賢）

欄名 : 周大調富格曲

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