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【大行報告】大摩：淨息差改善將推動銀行股價上漲　調升港銀目標價、看好兩股（附個股目標價）

股市 18:09 2022/02/16

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【大行報告】大摩：淨息差改善將推動銀行股價上漲　調升港銀目標價

港銀將於周四起陸續公布業績，摩根士丹利認為，由於淨息差和財富管理業務收入受壓，第四季銀行股業績料疲軟，預料2022年銀行財富管理業務收入繼續承壓，貸款增長持續疲弱，但淨息差改善將推動銀行股價上漲，當中滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 股價最為敏感。

大摩調升一眾銀行股目標價，以反映盈利預測調整，其中滙豐目標價調高5.6%至58.2元，渣打亦升12.5%至58.5元。

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大摩：英美加息料令明年淨息差大幅擴闊

大摩認為，基本貸款趨勢於今年上半年料減弱，財富管理收入續承壓，信貸費用料從2021年的回撥開始正常化，但市場料將重點放在加息及息差改善方面，忽視短線的疲弱。

「即使今年淨息差只是溫和擴闊，但隨英美陸續加息，明年淨息差料大幅擴闊，成為推動股價的主要因素，而滙豐及渣打的股價對此最為敏感。」

高盛：HIBOR急升不一定推高港銀盈利　偏好中銀香港【下一頁】

大摩調低恒生 （00011） 每股盈利預測，以反映短期淨息差收窄、非利息收入下降及成本上升，維持「減持」評級。東亞 （00023） 方面，大摩調高2021年盈利預測，因貸款虧損收緊，但調低東亞未來每股解利預測，以反映收入疲軟及成本上升。

大摩稱，過去很少在股價反映的地緣政治因素，目前已反映在股價上，同時股價推動力已由利率轉向將是一個風險，相信本地銀行的目標價存在下行空間，當中最大風險是恒生。

【石Sir一周前瞻及異動股】談俄烏局勢及美國加息｜ 統一企業、第一太平、萬洲國際、 海螺水泥、 鞍鋼及馬鋼

 

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相關文章：【2888】渣打盈利可望受加息帶動　獲花旗大升目標價兩成至62.5元　

港股 渣打集團（02888） 東亞銀行（00023） 恒生銀行（00011） 目標價 每股盈利 大行報告 加息 銀行 滙豐控股（00005）

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【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）

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