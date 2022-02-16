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【在家抗疫活動】JOOX推「宅在家」直播及活動　用戶截至20日分享歌單送7日VIP會藉

商業 18:07 2022/02/16

分享：

（JOOX提供）

疫情下港人要留家抗疫，演唱會等活動相繼延期。JOOX瞄準這個時機，推出抗疫活動。由2月22日起，一連四日每晚9時起，邀請超過20位歌手出席《JOOX 吹水台：Stay Home， Stay Safe加油站》直播。

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該活動首日由Eric Kwok和Jace陳凱詠舉行直播。2月23日的歌手名單將有兩姊妹張蔓姿Gigi與張蔓莎 Sabrina、聲夢新人Yumi 鍾柔美和Archie 冼靖峰等。2月24日及25日則先後有泳兒、陳柏宇、布志綸、小塵埃、洪嘉豪和應智越（細貓）等歌手登場。

【運動商機】香港及內地銷售額同比增長73%　日本運動品牌Descente全力開拓中國市場

另外，娛樂及音樂串流平台JOOX為樂迷免費送上7日VIP會藉。由即日起至2月20日，用戶只要打開JOOX手機應用程式，分享「宅在家」有關的指定歌單至社交平台，如「跑吧！踢走病痛！」、「休息只為走更遠」、「我只想身體健康」、「在家chill住做」、「本地新歌派台」歌單，即可換取7日JOOX VIP會籍。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：馬意文

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