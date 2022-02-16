【機迷熱話】任天堂淘汰3DS　官方網上商店將分階段關閉

▲ Nintendo 3DS系列的網上商店 「Nintendo eShop」，將會逐步暫停服務。（任天堂官網截圖）

任天堂（Nintendo）Switch遊戲機開賣以來銷售持續強勁，也令任天堂萌生汰舊換新的策略。其中於2011年正式亮相的Nintendo 3DS，雖然一直深受玩家歡迎，但在2020年正式宣布停產。任天堂今（16日）更於其官方網站宣布，有關Nintendo 3DS系列的網上商店 「Nintendo eShop」，也將會逐步暫停服務。

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任天堂表示，在今年5月24日，3DS主機上將無法使用信用卡為eShop帳戶增值；並暫定於本年8月30日起，用戶無法使用預付卡為這遊戲機的eShop帳戶增值；而明年3月下旬，用戶將無法兌換遊戲的下載碼，也無法再使用Nintendo Wallet帳戶的餘額來購買3DS的任何內容。

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另外，明年3月下旬開始，試玩版、免費遊戲也將無法從eShop下載。但網上商店的服務結束後，玩家可以繼續遊玩已購買的遊戲軟件和追加內容，也可繼續下載更新資料、再次下載已購買之遊戲軟件和追加內容等。不過任天堂表示，相關服務亦預計會在今後結束，詳情需留意任天堂的後續公布。

責任編輯：吳嘉雯

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