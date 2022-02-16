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日本麒麟專注核心業務　77億出售中國合資公司股權

商業 18:05 2022/02/16

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日本飲品製造商麒麟控股將出售內地合資公司予中資背景投資基金，撤出中國飲料市場，以滿足中期營運計劃目標。（麒麟控股　圖片）

日本飲品製造商麒麟控股將撤出中國市場，出售當地合資公司「華潤麒麟飲料(大中華)」股權予中資背景投資基金公司Plateau Consumer，預計作價1150億日圓（約77億港元）。

【運動商機】香港及內地銷售額同比增長73％　日本運動品牌Descente全力開拓中國市場

日本麒麟控股表示因重整經營計劃，轉向專注核心業務發展，決定出售現時在中國市場與華潤創業合作設立的「華潤麒麟飲料(大中華)」40%股權。該合資企業於2011年成立，主力瓶裝水產品，會出售予中資背景Plateau Consumer，預計獲得390億日圓（約26億港元）利潤。交易完成後，華潤會繼續持有合資項目60%股權。

疫下滯後須追回中期計劃

麒麟控股是次出售內地業務是需要滿足公司的中期計劃，該企早前定下至2027年的長期計劃中，22年至24年為第二階段。但受到疫情影響自19年至21年間的增長大幅下跌，未來三年為追回進度，需要精簡管理。公司預定將核心業務集中在「食品」、「醫藥品」及「健康科學」領域，對成長業務投入更多資源，惟中國飲品市場不包括在內。該企發言人表示中美關係並無影響公司，而中國對醫療保健需求甚高，銷售額超過 1000 億日圓（約67億港元），不否定將來會再進入中國市場。

【名牌加價】製造及運輸成本急升　LV跟隨Chanel腳步全球加價

責任編輯:王浩賢

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