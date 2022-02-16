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俄羅斯駐歐盟大使保證 「未來一個月不襲烏克蘭」

環球政治 18:10 2022/02/16

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俄羅斯日前與白俄羅斯完成軍演後，聲稱已撤走部分兵力部署，並重申無攻擊烏克蘭的意圖。早前盛傳俄羅斯周三（ 16）入侵烏克蘭，駐歐盟大使契斯何夫再次否定，甚至保證未來一個月內不會有升級行動。

俄烏局勢恐釀天然氣供應中斷 歐盟：已做好準備 【下一頁】

2000駐德美軍啟程斯洛伐克 參與兩年一度北約軍演 【下一頁】

駐歐盟大使契斯何夫（Vladimir Chizhov）周二（15日）接受德國報章訪問，否認俄羅斯會在周三進襲烏克蘭，表明確保當日不會有攻擊行動，未來數周甚至一個月內亦不會有升級行動，並批評美國傳出的入侵指控。

契斯何夫指出，若對俄羅斯作出有如此嚴重的指控，必須提出證據，否則便是中傷，質問今次傳言的證據何在。契斯何夫亦呼籲西方國家，嚴正看待俄羅斯提出的安全疑慮，只要聽從俄方的合理疑慮，局勢緩和將隨即而至。契斯何夫更稱，今次事情關乎全歐洲乃至全球各國利益。

美國《紐約時報》早前引述情報消息指出，俄羅斯會在周三發動攻勢入侵烏克蘭。美國政府乃至總統拜登此前屢次聲稱，俄國入侵烏克蘭迫在眉睫，但烏克蘭總統澤連斯基持續否認。

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責任編輯：吳漢培

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