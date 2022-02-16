【Google】Google Drive搜尋引擎更新　增過濾選項速找文件

本港不少企業在疫情下也轉用「在家工作」（Work From Home）辦公模式，因此對網絡協作工具的需求也相繼增加。Google今（15日）於官方網站上宣布，線上同步儲存服務Google雲端硬碟（Google Drive）將推出新功能，助用戶更方便快捷地找到相關文件，無需執行多次搜尋。

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據Google官方發布的消息所指，Google於去年11月已在Google Drive搜尋引擎推出新功能測試版，而今（15日）起將正式對外開放。預計未來15日內，所有Google Workplace的客戶，以及舊版G Suite Basic和 Business客戶也將逐步獲得更新，並可在更新後的全面使用搜尋功能。

用戶只需在Google Drive的搜尋引擎中，輸入與文件的關鍵詞後，用戶即可以使用搜索引擎中六個新增的過濾選項，以顯示相關結果。六個新增的過濾選項中包括：文件類型（例如 Google Doc、PDF 或圖像）、人們、位置（例如共享硬碟或特定文件夾）、文件最後修改時間（僅文件標題）、共享標籤和任務（Tasks）。

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此外，Google Drive亦加入其他更新，如用戶將可看到拼寫建議和搜尋提示、單獨清除搜尋過濾選項、為「最後修改時間」加入日期選項等。

Google表示，期望是次更新能有助用戶縮小搜索結果範圍，更快找到所需文件。

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責任編輯：文睿

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