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【疫情消息】英國患者首度發現「Deltacron」 Delta和Omicron結合新變種個案

環球政經 18:25 2022/02/16

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上月塞浦路斯大學教授Leondios Kostrikis，曾發現懷疑是Omicron和Delta結合而成的新變種病毒株「Deltacron」，及後被指是實驗室污染所造成。不過根據英國《每日郵報》報道，英國衛生安全局（UKHSA）已證實Deltacron已在英國本土出現，有患者被診斷出患有這款全新的變種病毒，目前並不清楚它是源於英國還是來自外部輸入。

【青姐話】疫情無限    唯有等V彈  

英國衛生安全局的官員表示，仍然未知Deltacron的嚴重程度，而及它對疫苗性能的影響。英國衛生安全局的一位消息人士透露，官員們並不擔心Deltacron病毒，因為它的病例數很低。

東英吉利大學（University of East Anglia）的傳染病專家Paul Hunter表示，Deltacron理論上不應該構成太大的威脅，因為英國對原始的Delta和Omicron病毒株，具有強大的免疫力。他補充目前並不過分擔心，如果Delta和Omicron的數量都在下降，那麼理論上Deltacron應該難以爆發。

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責任編輯：嚴浩文

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