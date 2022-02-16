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【二手樓價】適逢業主情人節大劈價 即買樓贈另一半　低市價8%甜蜜入市德福花園

股樓投資 17:30 2022/02/16

分享：

適逢情人節，有業主減價售出單位，買家趁機入市物業贈予伴侶。代理消息指，德福花園兩房單位，新近以715萬元售出，成交價低於銀行估價及市價。

成交單位為屋苑U座高層4室，實用面積547平方呎，屬兩房間隔，望獅子山景及都市遠景，以715萬元成交，較銀行估價816.5萬元低近100萬元，亦較屋苑單位市價平8%，實用呎價13,071元。

同場加映︰【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

代理指，業主於今年1月尾放盤790萬，近日想減磅放賣，於2月頭減至755萬，即吸引買家睇樓。客人即日睇樓後1小時後帶妻子翻睇，並即場與業主議價至715萬成交，適逢情人節買入做情人節禮物，單位累減75萬元。

資料顯示，原業主於2000年12月以158萬元買入單位，持貨約21年，帳面賺557萬元。代理補充，德福花園暫時放盤量大約133個，叫價由600萬至980萬元不等。

【有相睇】上車客鍾情配套　735萬入市新都城　內櫳齊裝可借九成按【下一頁

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同場加映︰【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

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撰文 : 謝昕蕎

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