加拿大計劃3年內增130萬移民 支持疫後經濟復甦

加拿大目前仍有超過87萬個職位空缺。加拿大政府為支持新冠肺炎疫情後的經濟復甦，宣布未來3年將會迎接130萬新移民，希望填補勞動力短缺促進經濟。

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新冠肺炎疫情導致處理移民申請個案進度延誤，加拿大政府正加快處理早前積壓的180萬宗簽證及公民身份申請。

加拿大移民部長弗雷澤（Sean Fraser）本周宣布計劃，指加拿大將於今年增加超過43.1萬名永久居民、明年與2024年分別各增加44.7萬及45.1萬名永久居民。

加拿大於上述3年合共會增加約130萬名移民，佔加拿大整體人口比例約1%。

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弗雷澤發表聲明指，加拿大在漁農業、製造業、醫療業及運輸業方面都依賴移民，因此決定設定進取的移民計劃目標，相信能對社區及各個經濟範疇為國家帶來更多經濟貢獻。

移民部也發聲明指，加拿大多個行業有數十萬個職位空缺。移民目前佔全國勞動力增長近100%，而2030年之前將會有500萬民眾退休，屆時在職與退休民眾的比例將降至3比1。上述數據反映加拿大有強烈經濟需求，有必要大量增加移民。

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責任編輯：鄭錦玲