  • 17°C
香港時間 : 2022216日 (三) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加拿大計劃3年內增130萬移民 支持疫後經濟復甦

環球社會熱點 17:29 2022/02/16

分享：

加拿大目前仍有超過87萬個職位空缺。加拿大政府為支持新冠肺炎疫情後的經濟復甦，宣布未來3年將會迎接130萬新移民，希望填補勞動力短缺促進經濟。

【新西蘭疫情】單日首錄過千確診 住院患者急增 【下一頁】

新冠肺炎疫情導致處理移民申請個案進度延誤，加拿大政府正加快處理早前積壓的180萬宗簽證及公民身份申請。

加拿大移民部長弗雷澤（Sean Fraser）本周宣布計劃，指加拿大將於今年增加超過43.1萬名永久居民、明年與2024年分別各增加44.7萬及45.1萬名永久居民。

加拿大於上述3年合共會增加約130萬名移民，佔加拿大整體人口比例約1%。

【Omicron變種】南非研究：完成接種者感染 擁更佳免疫力 【下一頁】

弗雷澤發表聲明指，加拿大在漁農業、製造業、醫療業及運輸業方面都依賴移民，因此決定設定進取的移民計劃目標，相信能對社區及各個經濟範疇為國家帶來更多經濟貢獻。

移民部也發聲明指，加拿大多個行業有數十萬個職位空缺。移民目前佔全國勞動力增長近100%，而2030年之前將會有500萬民眾退休，屆時在職與退休民眾的比例將降至3比1。上述數據反映加拿大有強烈經濟需求，有必要大量增加移民。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國私人房屋租賃需求增 供應需多近23萬間
2022/02/15
英國私人房屋租賃需求增 供應需多近23萬間
英國去年汽車盜竊增3% 10大車款最多常被偷
2022/02/11
英國去年汽車盜竊增3% 10大車款最多常被偷
英媒盤點英國買樓最抵10大地區 用最少錢買更大空間
2022/02/07
英媒盤點英國買樓最抵10大地區 用最少錢買更大空間
反對美墨圍牆飽受右翼威脅 德州蝴蝶保育中心被迫關閉
2022/02/04
反對美墨圍牆飽受右翼威脅 德州蝴蝶保育中心被迫關閉
德國技術工人短缺 擬每年引入40萬名外勞
2022/01/21
德國技術工人短缺 擬每年引入40萬名外勞

你可能感興趣

英國私人房屋租賃需求增 供應需多近23萬間
09:05 2022/02/15
英國私人房屋租賃需求增 供應需多近23萬間
英國去年汽車盜竊增3% 10大車款最多常被偷
09:05 2022/02/11
英國去年汽車盜竊增3% 10大車款最多常被偷
英媒盤點英國買樓最抵10大地區 用最少錢買更大空間
09:05 2022/02/07
英媒盤點英國買樓最抵10大地區 用最少錢買更大空間
移民 經濟 加拿大 新移民 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月16日 時間18:00）

下一篇文章

【新冠疫苗】美CDC研究孕婦接種 嬰兒感染後住院風險減6成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月16日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月16日 時間18:00）
【Omicron】侵襲腸道容易變隱形感染 英更新6大症狀
【Omicron】侵襲腸道容易變隱形感染 英更新6大症狀
【新加坡疫情】一周平均確診破萬 衛生部：預期之內
【新加坡疫情】一周平均確診破萬 衛生部：預期之內
【新加坡疫情】王乙康：Omicron死亡率低 或放寬防疫
【新加坡疫情】王乙康：Omicron死亡率低 或放寬防疫
【新加坡疫情】新增確診首近2萬 每周感染增長率稍降
【新加坡疫情】新增確診首近2萬 每周感染增長率稍降
【Deltacron】英國出現Omicron與Delta結合新變種
【Deltacron】英國出現Omicron與Delta結合新變種
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款