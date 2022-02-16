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【證監行動】法庭頒令千里眼控股內幕交易者須向投資者支付1,295萬元

股市 17:24 2022/02/16

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【證監行動】法庭頒令千里眼控股內幕交易者須向投資者支付1,295萬元

證監會公布，原訟法庭頒令將危娟及黃軼就千里眼控股（現稱智訊海） （08051） 的股份從事內幕交易而獲取的1295萬元不合法利潤支付予63名投資者。

有關款項將會支付予法庭委任的管理人安永企業財務服務的徐子超及陳景偉，並會按照受影響的投資者於2016年2月29日至4月12日期間向危或黃出售的股份數目的比例而分發予他們。證監會提到，就本案展開的民事法律程序亦告終結。證監會又感謝中證監在本案中提供的協助。

證監會魏建新：違規者應承擔不法行為所帶來的後果

證監會法規執行部執行董事魏建新Thomas Atkinson表示，法庭頒布的命令將會使與危及黃交易的投資者盡可能回復他們訂立交易之前的狀況。該63名投資者無法察悉他們是與從事內幕交易的危及黃進行交易。

魏建新提到，如果他們知悉有關情況，便不會將股份賣給危及黃，更當然不會以該價格出售股份。本案帶出的明確訊息是，違規者應對不法行為所帶來的後果，包括復原或補救的成本負責，而不是由無辜的投資者或市場來承擔。

鴻海2016年收購千里眼控股 易芳芳、危娟及黃軼涉內幕交易取得利潤

事件源於郭台銘旗下鴻海集團（台：2317）在2016年以2.4億元收購千里眼控股（現稱智訊海）的5成股份，當時華夏能源控股 （08009） 前執行董事兼行政總裁易芳芳以千里眼控股股東代表的身份，參與有關收購的磋商，易芳芳被指透過其侄女危娟和危娟的丈夫黃軼在交易披露前預先買入股份，涉嫌進行內幕交易。

【石Sir一周前瞻及異動股】談俄烏局勢及美國加息｜ 統一企業、第一太平、萬洲國際、 海螺水泥、 鞍鋼及馬鋼

 

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記者：李哲毅

港股 訊智海（08051） 證監會 鴻海
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