【防疫抗疫基金】港府3項常設資助支援港商　助中小企發展線上業務及拓展市場

中小企在疫情下生意受到影響，政府透過「防疫抗疫基金」推出紓困措施，包括「遙距營商計劃」。並且優化政府的資助計劃，支援企業在疫情期間，以資訊科技方案繼續營運和提供服務。

商務及經濟發展局局長邱騰華回答立法會有關支援批發及零售界推展電子商務的提問，指出現時沒有計劃重推遙距營商計劃，而過去創科署共接獲逾38,000宗申請。截至2022年1月底，超過19,200宗申請已完成項目。

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無意辦遙距營商計劃 3項常設資助支援港商

事實上，創科署設有「科技券」計劃，支援企業使用科技服務和方案，提高生產力或將業務流程升級轉型。例如現時每個獲批項目可獲資助四分之三的開支，最高累計資助額為60萬元。

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另有兩項支援，包括「BUD專項基金」，資助範圍包括支援企業發展電子商務，以及整合線上線下營銷模式。「市場推廣基金」便資助本地企業參與出口推廣活動。最新申請數字如下：

3項常設資助申請詳情 ／ BUD專項基金 市場推廣基金 科技券計劃 涵蓋期間（自計劃成立開始） 2012年6月至2022年1月31日 2001年12月至2022年1月31日 2016年11月至2022年1月31日 接獲申請數目（佔申請總數的百分比） 2,572*（21.6%） 26,461*（8.4%） 4,025**（30.3%） 獲批申請數目（佔獲批申請總數的百分比） 1,043（24.5%） 19,979（7.7%） 2,585宗（29.4%） 政府批出的資助金額（元）（佔資助金額總數的百分比） 5.0395億（21.4%） 3.6267億（8.6%） 3.96億（29.0%） *註一：包括企業主動撤回及處理中的申請；**註二：包括處理中的申請。

撥款3.01億予貿發局 加強中小企數碼化及進軍大灣區

此外，政府於2021/22至2023／24年度，分三年向香港貿易發展局（貿發局）提供合共3.01億元的額外撥款，資助貿發局開發虛擬平台等，增強舉辦線上活動的能力及進行數碼化。

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粵港澳大灣區為港企近年重要市場，貿發局於2021年6月推出一站式「GoGBA」數碼平台，以及在深圳設立「香港貿發局大灣區服務中心」，為港商提供大灣區市場資訊、推廣、對接等服務。並計劃於今年內以線上線下模式，在深圳舉辦大型推廣活動，協助港商推銷本港的特色產品。

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責任編輯：馬意文