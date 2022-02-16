▲ 【港交所人事】港交所委任黄莉娟任IPO審查聯席主管 胡麗芬加入不足兩年跳槽私募

香港交易所 （00388） 公布新股審批高層變動，港交所最新委任凱易律師事務所合夥人黄莉娟為董事總經理兼首次公開招股（IPO）審查聯席主管。黄莉娟將接任3月離開港交所的胡麗芬，與另一聯席主席劉穎共同負責監督所有上市申請。

胡麗芬2020年7月「空降」港交所出任IPO審查聯席主管，惟加入不足2年便離任。據了解，胡麗芬將會轉去私募基金工作，日後或會離港。

港交所指出，黃莉娟擁有25年執業律師經驗並專注於企業和資本市場，當中有20年於香港執業。黃莉娟2011年在凱易律師事務所擔任合夥人，此前在世達律師事務所任職超過5年，具有香港、英國、新加坡和馬來西亞的執業資格，擁有英國肯特大學的文學學士學位（法律及經濟）。黄莉娟將向港交所上市主管陳翊庭匯報。

港交所近年新股申請個案高企，但首次公開招股（IPO）審查組主管屢有變動，前任聯席主管楊金隆2019年離任後捲入新股貪污案，時任另一聯席主管史琳於2020年5月宣布離開港交所。

港交所於2020年4月先讓劉穎補上審查組聯席主管，同年7月委任胡麗芬，才令團隊「雙主管」穩定下來，惟不足兩年再起變動。

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