  • 18°C
香港時間 : 2022216日 (三) 17:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所人事】港交所委任黄莉娟任IPO審查聯席主管　胡麗芬加入不足兩年跳槽私募

股市 17:09 2022/02/16

分享：

【港交所人事】港交所委任黄莉娟任IPO審查聯席主管　胡麗芬加入不足兩年跳槽私募

香港交易所 （00388） 公布新股審批高層變動，港交所最新委任凱易律師事務所合夥人黄莉娟為董事總經理兼首次公開招股（IPO）審查聯席主管。黄莉娟將接任3月離開港交所的胡麗芬，與另一聯席主席劉穎共同負責監督所有上市申請。

胡麗芬2020年7月「空降」港交所出任IPO審查聯席主管，惟加入不足2年便離任。據了解，胡麗芬將會轉去私募基金工作，日後或會離港。

港交所指出，黃莉娟擁有25年執業律師經驗並專注於企業和資本市場，當中有20年於香港執業。黃莉娟2011年在凱易律師事務所擔任合夥人，此前在世達律師事務所任職超過5年，具有香港、英國、新加坡和馬來西亞的執業資格，擁有英國肯特大學的文學學士學位（法律及經濟）。黄莉娟將向港交所上市主管陳翊庭匯報。

港交所近年新股申請個案高企，但首次公開招股（IPO）審查組主管屢有變動，前任聯席主管楊金隆2019年離任後捲入新股貪污案，時任另一聯席主管史琳於2020年5月宣布離開港交所。

港交所於2020年4月先讓劉穎補上審查組聯席主管，同年7月委任胡麗芬，才令團隊「雙主管」穩定下來，惟不足兩年再起變動。

美聯儲勢狂加息利好美元？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【港交所地震】上市審查組「雙主管」僅維持一周　聯席主管史琳辭職

【新股IPO】港交所空降胡麗芬任IPO審查聯席主管　增設「上市科合規主管」

【港交所人事】LME行政總裁張柏廉4月底離任　曾助港交所入主LME

港股 香港交易及結算所有限公司 香港交易所（00388） IPO

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨升121點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）

下一篇文章

【恒指公司】恒指公司委任恒生李樺倫及Vistra李艷蘭為顧問委員會委　關穎嫺退任
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ADR+夜期】阿里美股高港4%美團ADR彈　夜期升153點（不斷更新）
【ADR+夜期】阿里美股高港4%美團ADR彈　夜期升153點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升121點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升121點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
【綠色iBond】港府擬發60億零售綠色債券　入場費1萬元、保底息2厘　條款類似iBond
【綠色iBond】港府擬發60億零售綠色債券　入場費1萬元、保底息2厘　條款類似iBond
【港股市況】恒生指數升363點　濠賭股揚金沙升近7%、電力股逆市挫潤電跌逾9%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升363點　濠賭股揚金沙升近7%、電力股逆市挫潤電跌逾9%（不斷更新）
【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手
【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　致富擬送Donki禮券吸新客
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　致富擬送Donki禮券吸新客
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款