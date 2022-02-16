【新冠疫苗】美CDC研究孕婦接種 嬰兒感染後住院風險減6成

各地新冠疫苗接種計畫都已開展一段時間，惟對孕婦接種疫苗成效了解仍不多。美國疾控中心（CDC）周二（15日）公布研究結果指，母親懷孕期間完成2劑新冠疫苗接種，新生嬰兒因新冠肺炎而住院的機率大幅降低6成。CDC表示，目前尚未批准為半歲以下嬰兒接種疫苗，更突顯懷孕期間接種疫苗的重要性。

美研究：孕婦打mRNA疫苗 逾半嬰兒半歲仍有新冠抗體 【下一頁】

CDC研究人員在2021年7月1日至今年1月17日期間，於在美國17個州份共20間兒童醫院中收集數據。周二公布研究結果指，若孕婦在孕期完成接種2劑輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗，半歲或以下嬰兒因感染新冠而住院機會減少61%。

研究結果發現，84%因確診新冠的住院嬰兒，其母親皆未接種疫苗。研究同時發現因感染新冠而入住深切治療部的43名嬰兒中，88%母親皆未在分娩前接種疫苗。數據亦顯示，相較在懷孕早期接種疫苗，在懷孕後期接種疫苗的母親所生嬰兒住院風險更低。

CDC專家Dana Meaney-Delman表示，目前尚未能為6個月或以下嬰兒接種疫苗，孕婦接種疫苗是保護該年齡層嬰兒的一種非常重要方式，如流感及百日咳等疫苗，亦已被證明能透過胎盤為新生兒提供保護。

英96%染疫住院孕婦未打新冠針 政府呼籲接種 【下一頁】

研究亦首次證實，母親能將抗體傳給嬰兒。Dana Meaney-Delman透露，研究人員在臍帶血中發現新冠抗體，證明抗體可由孕婦轉移至正在發育的嬰兒身上，證實研究人員早前抗體可以透過胎盤傳遞的假設。

但研究並未涵蓋接種強生疫苗（Johnson & Johnson）及第3針疫苗數據。主導研究的專家Manish Patel表示，CDC將在未來繼續收集及發布關於第3針數據。

截至2月5日，美國逾67%成年孕婦完成接種2劑mRNA疫苗或1劑強生疫苗，較成人整體接種率74%低。CDC數據顯示，目前美國68%合資格人口完成疫苗接種。

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責任編輯：李俊儀