【異動股】全年可分派收入按年大增15倍　朗廷一度急升逾8%

朗廷(01270) 公布2021年度業績，錄得可分派收入9,850萬元，按年增長15.4倍。按90%分派率計，可分派收入為8,870萬元，每股份合訂單位末期分派2.7仙，股價一度急升逾8%。

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撇除投資物業及衍生金融工具公平值變動，錄得淨純利6,680萬元，相對上年度淨虧損2,010萬元。年內，酒店總收入增加28.1%。撇除政府補貼減少7,030萬元，酒店總收入實際增加45.7%。

朗廷於香港擁有及經營三家酒店（香港逸東酒店、香港朗廷酒店及香港朗豪酒店）。

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