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【異動股】全年可分派收入按年大增15倍　朗廷一度急升逾8%

股樓投資 17:56 2022/02/16

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朗廷(01270) 公布2021年度業績，錄得可分派收入9,850萬元，按年增長15.4倍。按90%分派率計，可分派收入為8,870萬元，每股份合訂單位末期分派2.7仙，股價一度急升逾8%。

同場加映﹕【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

撇除投資物業及衍生金融工具公平值變動，錄得淨純利6,680萬元，相對上年度淨虧損2,010萬元。年內，酒店總收入增加28.1%。撇除政府補貼減少7,030萬元，酒店總收入實際增加45.7%。

朗廷於香港擁有及經營三家酒店（香港逸東酒店、香港朗廷酒店及香港朗豪酒店）。

【內房危機】萬科企業郁亮指內房步「黑鐵時代」 今年要背水一戰 「不買頭等艙機票」

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同場加映﹕【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

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撰文 : 周兆邦

朗廷－SS（01270） 港股

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