【異動股】小鵬汽車曾升近一成　上海開設汽車換電公司

據《企查查APP》顯示，上海橙鵬汽車科技有限公司今日(16日)正式成立，法定代表人為夏珩，註冊資本1,000萬元人民幣，經營範圍包括新能源汽車整車、電附件及換電設施銷售等。

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股權穿透顯示，該公司由小鵬汽車(09868) ( 美：XPEV) 關聯公司廣州橙行智動汽車科技有限公司100%控股。

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