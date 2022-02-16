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【異動股】小鵬汽車曾升近一成　上海開設汽車換電公司

股樓投資 17:24 2022/02/16

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據《企查查APP》顯示，上海橙鵬汽車科技有限公司今日(16日)正式成立，法定代表人為夏珩，註冊資本1,000萬元人民幣，經營範圍包括新能源汽車整車、電附件及換電設施銷售等。

同場加映﹕【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

股權穿透顯示，該公司由小鵬汽車(09868) ( 美：XPEV) 關聯公司廣州橙行智動汽車科技有限公司100%控股。

【內房危機】萬科企業郁亮指內房步「黑鐵時代」 今年要背水一戰 「不買頭等艙機票」

    點擊圖片放大
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撰文 : 周兆邦

小鵬汽車－W（09868） 港股

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