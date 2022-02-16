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【美股焦點】台積電否認推遲美國亞利桑那州新廠投產日期　強調設廠按計劃進行中

股市 16:50 2022/02/16

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【美股焦點】台積電否認推遲美國亞利桑那州新廠投產日期　強調設廠按計劃進行中

近日有外媒指，全球晶圓代工龍頭台積電（台：2330）（美：TSM）美國亞利桑那州設廠進度須延遲 3 至 6 個月，原因是受到新冠肺炎疫情、人才短缺及取得各項牌照耗時等因素影響，有台媒引述台積周三（16日）回應指，亞利桑那州廠按計畫進行中，原先規劃的生產時程不變。

台積電美國亞利桑那州建廠計劃須延遲傳言不斷，昨日有報道指，台積電美國廠興建計畫要推遲3至6個月，原定今年9月開始導入生產設備，但目前台積電已向供應商通知，預估推遲至2023年2月或3月左右。其後台積電否認消息。

台積電在台灣以外最先進的晶圓廠

台積電亞利桑那州為 5nm 製程晶圓生產基地之一，將是台積電在台灣以外最先進的晶圓廠，台積電 2020 年 5 月宣布建廠，去年 6 月動工，原本計劃第一期廠房將於2024年第1季開始生產5奈米製程晶圓，月產能2萬片。

此外，台積電周二宣布，將對其與SONY 半導體解決方案（Sony Semiconductor Solutions Corporation，SSS）合資運營的熊本縣新工廠將引入日本汽車零部件企業電裝株式會社（Denso）成為新股東，電裝將出資400億日元。目標是穩定採購自動駕駛系統等使用的車載半導體。

位於日本熊本縣新工廠預計將於2022年開始興建，並於2024年底前開始生產，初期採用22、28nm製程，但由於電裝的加入，台積電宣布將增加12、16nm製程，月產能也由預計每月4.5萬片提升至5.5萬片。

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記者：李哲毅

美股 台積電（美：TSM） 台灣 美國 亞利桑那 台積電

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