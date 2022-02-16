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【HSBC滙豐】滙豐卓越理財客戶投資淨值去年增一倍　新推「滙豐Prime Club」、門檻300萬元

股市 16:35 2022/02/16

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【HSBC滙豐】滙豐卓越理財客戶投資淨值去年增一倍　新推「滙豐Prime Club」、門檻300萬元

HSBC滙豐 （00005） 近年重點擴大財富管理業務，滙豐香港最新公布，革新卓越理財服務，推出「滙豐 Prime Club」服務，主攻具有港幣300萬元或以上全面理財總值的客戶，提供海外升學支援、財富產品認購優惠。

「滙豐卓越理財」原先針對擁有港幣100萬元或以上全面理財總值的客戶，滙豐指出，去年卓越理財客戶的投資淨值比一年前增加逾一倍，屬千禧世代的卓越理財全新客戶去年上升超過100%。

滙豐引述自家調查，擁有資產淨值港幣100萬元或以上的父母願意減少個人娛 樂和消費，而投資更多在子女的教育上，近40%熱衷於為下一代建立及累積財富。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶、國際及市場策劃主管許長虹表示，因應客戶對銀行服務的需求及家庭概念的改變，革新後的滙豐卓越理財可讓客戶享有更佳的財富管理及環球銀行服務，幫助他們創造財富及支援其子女的海外升學需求。

滙豐指出，適用於「滙豐 Prime Club」的優惠包括：

  • 財富優惠：提供單位信託（初次認購費為0%，之後為 1%）、債券及結構性產品（每認購港幣500,000元可獲得港幣1,250元回贈，不設上限）認購優惠
  • 海外升學支援：提供免費海外機場豪華轎車接送或留學生簽證代辦申請服務

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