【Tesla】韓國公平貿易委員會指控　Tesla誇大電池續航力

▲ Tesla就被韓國公平貿易委員會指控，涉嫌誇大了電池規格。（法新社資料圖片）

Tesla一直強調向最長續航距離的電動車目標進發，而且目前Tesla車輛單次充電的續航距離，更是比市場上任何電動車都能行駛得更遠。不過，近日Tesla就被韓國公平貿易委員會指控，涉嫌誇大了電池規格，並有機會要求Tesla提交罰款。

韓國公平貿易委員會（KFTC）昨（15日）向Tesla發送了一份報告，指其誇大了部分車型的行駛公里數，違反了南韓的《公平標示和廣告法》。

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Tesla在官方網站指出，Model 3一次充電可以行駛528公里。韓國公平貿易委員會經調查後發現，假如溫度降至零度以下，Tesla電動車的電池效能就會下降，因此Tesla涉嫌誇大電動車電池續航力。有官員透露，KFTC將會召開會議，審查和確定Tesla違反相關法例的程度，並決定制裁的幅度。

另外，據《路透社》報道，韓國公平貿易委員會也正處理「Tesla沒有退還按金給取消網上訂單的客人」事件，並正研究應否就此對Tesla作出處罰。

在南韓，Tesla要求客戶在網上購買Tesla電動車時支付10萬韓元（約652港元）的訂金，但當客戶取消訂單時，按金則不予退還。

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責任編輯：吳嘉雯

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