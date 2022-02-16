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【運動商機】香港及內地銷售額同比增長73％　日本運動品牌Descente全力開拓中國市場

商業 16:59 2022/02/16

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日本的運動品牌近日紛開拓中國市場，滑雪用品品牌Descente （迪桑特）更直接把中國市場定位為收益超過日本、韓國的最大市場。（資料圖片）

日本的運動品牌近日紛開拓中國市場，滑雪用品品牌Descente （迪桑特）更直接把中國市場定位為收益超過日本、韓國的最大市場，計劃今後集中在中國的經營資源，而當中有部分原因來自北京冬奧會的熱潮。

【4天工作】比利時改革勞工法例　僱員可試行4天工作

該公司於2021年4至12月，在中國大陸和香港的銷售額同比增長73％，增至338億日圓（約22.8億港元）。

而早在2021年5月，Descente便在上海開設大型旗艦店，今後目標是在中國實現年銷售額500億日圓（約33.7億港元）。Descente預計，在中國的收益將超過主力的日本和韓國市場，因此把中國定位為最大市場。

已不局限於富裕階層

該企看好單板及雙板滑雪等冬季運動越來越受歡迎，而中國為了舉辦北京冬奧會，也建設了滑雪場等相關設施。另外，滑雪已從過往作為富裕階層的娛樂項目，擴展至中產階層及年輕群體，故銷售潛力巨大。

Goldwin在北京開店　擴大亞洲市場

除了Descente，日本大型體育用品企業Goldwin亦於2021年12月在中國開設當地第一間原創品牌直營店。

Goldwin在北京開設的直營店成為其亞洲市場的起點，通過銷售由滑雪服裝至運動設計的家居服，不僅吸引體育愛好者，廣大消費者亦是其目標客戶群。

Goldwin社長渡邊貴生表示，「中國的運動人口不斷增加，運動品有巨大的銷售增長空間」。在中國的分店亦通過重現日本文化的室內設計，提高品牌知名度。

【名牌加價】製造及運輸成本急升　LV跟隨Chanel腳步全球加價

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責任編輯：李智美

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