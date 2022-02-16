▲ 【可持續發展】晨星：亞洲ESG指數的5年表現均優於非ESG指數 投資ESG不等於犧牲回報

根據晨星指數 （Morningstar Indexes） 最新分析，晨星共116隻ESG指數中，有66隻（57%）的2021年回報優於非ESG指數，長遠ESG指數的投資回報亦較非ESG指數出色。截至2021年12月31日的五年期間，110隻晨星ESG指數中，88隻 （80%） 的五年歷史回報優於相對應的大型股票指數，主要受台積電（美：TSM）、港交所 （00388） 、騰訊 （00700） 、現代摩比斯 （Hyundai Mobis） 和印孚瑟斯 （Infosys） 的股價上升帶動。

晨星指數策略分析師Dan Lefkovitz表示，過去五年，亞洲ESG策略證明能提供了具有競爭力的風險/回報能力，晨星所有聚焦於亞洲的可持續發展指數在2017至2021年期間的表現均優於其非ESG指數，且在市況較低迷的情況下虧損較少。

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他續指，以環境、社會和管治理標準為依據的投資並不意味犧牲回報，但ESG投資不能保證能提供優於大市的投資表現，冀投資者利用ESG投資對於降低組合風險的關聯性。

值得注意的是，市場佔比更大 （尤其是在美國） 的科技股於2021年的回報頗為出色，帶動許多ESG指數的表現，但去年第一季度科技股表現落後，在晨星的ESG指數中，僅有24%的表現超越其同類型的非ESG指數。

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