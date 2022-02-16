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【中國宏觀】晉達：是時候利用低迷估值　料中國經濟今年轉向

股市 16:18 2022/02/16

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中美貨幣政策逆向而行，晉達投資組合經理鄺毅文（Iain Cunningham）表示，未來幾季，中國數據將保持相對疲弱，反映2021年的信貸和監管收緊，但隨著政策穩定，及2022年的刺激政策，相信中國經濟會轉向，時候審視中國的負增長利用低迷的估值。

他說，亞洲市場的明顯外部風險，仍然在於發達市場資產估值擴大，以及聯儲局收緊政策快過預期，但這些風險可能只在價格上。目前，已經看到價格表現相對優異的跡象，例如恒生科指今年至今跑贏納指，「我們認為，去年的監管不是要拆除中國科技行業，而是創建清晰的運營軌道」。

4次衰退由刺激政策結束

晉達發表報告指出，中國經濟在過去10年，經歷4次周期性衰退，包括2011至2012年、2014至2015年、2018至2019年、2021年至今，這些下滑是由政策緊縮所引發的，隨後以政策寬鬆和刺激措施結束，今次，中國的政策制定者堅持了同樣做法。

鄺毅文指，雖然經濟下行風險依然存在，但中國政策制定者已經轉向，由於中國是一個資本帳戶相對封閉的指令型經濟體，因此，認為中國經濟更有可能走向決策者推動的方向。他說，雖然未來幾季，中國數據將保持相對疲弱，但至年底，寬鬆力度將主導中國前景。

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編輯：區嘉俊

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