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【文娛藝術好去處】CHAT六廠推2022春季展 以紡織探究東亞政經社文發展 由3月19日起舉行

理財智慧 16:40 2022/02/16

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CHAT 六廠（六廠紡織文化藝術館）將於3月19日推出「再紡東亞系列二：邊織邊拆的網」，活動邀請了16組活躍於東亞或以東亞相關課題為考察對象的藝術家及藝術家團體，以紡織及藝術為象徵串連他們的創意思緒。是次展覽再次帶出協作精神，透過藝術家聯合創作、互相呼應的方式，表達CHAT 六廠透過藝術連繫社群的宗旨。是次展覽有超過 90％ 是全新委託創作。參展藝術家來自世界各地。

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

「再紡東亞系列二：邊織邊拆的網」以紡織為題，豐富地貫穿整個展覽中。而藝術家則以紡織為基礎，把其蘊藏的文化意涵注入他們的思考和表現方式之中。展覽將安排一連串網上及現場項目，包括表演、藝術家座談會及工作坊。

CHAT 六廠執行董事及首席策展人高橋瑞木表示，很高興再紡東亞系列能載譽歸來，一眾藝術家在傾注熱情的同時，兼具思考與求真精神，解構出東亞複雜多元的豐富面貌，寄望公眾能藉此在展覽中體驗並收獲靈感與反思。

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展覽詳情：

日期：3 月 19 日至 7 月 10 日

開放時間：上午11時至晚上7時（逢星期二休息）

地點︰香港荃灣白田壩街45號南豐紗廠CHAT六廠

 

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責任編輯：羅浩濂

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