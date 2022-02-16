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【大行報告】華潤電力再插逾10%兼創四連跌　摩通：短期股價區間上落、現欠即時催化劑

股市 15:54 2022/02/16

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【大行報告】華潤電力再插逾10%兼創四連跌　摩通：短期股價區間上落、現欠即時催化劑

華潤電力 （00836） 自上周四（10日）收市後發盈警，預告去年純利跌最多8成。已連跌數日的華潤電力今日再插逾1成，曾低見15.84元，現報16元，跌10%，已連續4個交易日走弱，成交19.5億元。

華潤電力發盈警後，摩根大通隨即發表報告，認為華潤電力發盈警後，市場將出現負面反應，近期股價會在區間上落，但相信華潤電力最終發布全年業績，以及有更清晰的分拆計劃及2022年業務指引後，將會是具吸引力的入市時機。

摩根大通維持華潤電力增持評級

摩根大通維持華潤電力增持評級，將目標價由25元下調至24.5元。摩根大通稱，將華潤電力2021年盈利預測由50億元削減至23億元，以反映高於預期的燃料成本和盈警；同時將華潤電力2022年盈利預測削減10%，以反映高於預期的煤炭價格。

盈利預警以及缺乏即時催化劑 料華潤電力首季仍保持謹慎

摩根大通重申，中期看好看好發電機組業務，今年電價將會上調，煤炭價格在冬季過後應該會回落。摩根大通提到，電力市場改革也為公司帶來了收入增長，包括儲能/調峰成本。摩根大通提到，由於早前的盈利預警以及缺乏即時催化劑，對華潤電力首季仍保持謹慎。

可留意華潤電力今年單位燃料成本指引及潛在分拆

摩根大通提到，要留意華潤電力今年單位燃料成本指引、對可再生資產潛在分拆的意見、電價上調及煤炭長期合同簽訂進展情況、以及可再生能源業務計劃的更新。摩根大通提到，目前觀察到資金從新經濟股（如可再生能源、電動汽車）轉向傳統經濟股，這可能會在短期內繼續拖累華潤電力的股價表現。

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記者：李哲毅

港股 大行報告 華潤電力（00836）
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