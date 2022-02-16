【國泰新品牌】國泰夥信諾香港推保險產品　會員完成任務不消費都可賺里數

▲ 【國泰新品牌】國泰夥信諾香港推保險產品 會員完成任務不消費可賺里數

國泰航空 （00293） 去年以「國泰（Cathay）」品牌擴大電商等非航空業務，國泰最新公布與信諾香港合推醫療保險產品--「信諾國泰優越醫療保」，會員可透過國泰網站，購買三項增設的信諾產品。另外，國泰設立「身心健旅計劃」，會員完成健康生活任務、毋須消費，可賺取「亞洲萬里通」里數。

國泰表示，國泰應用程式將推出虛擬健康夥伴，香港馬可孛羅會及亞洲萬里通會員，可通過建立持續及健康的個人生活習慣賺取里數，毋須任何消費。此外，已投保任何指定信諾保障計劃的會 員，於國泰程式完成日常健康目標時更可賺取5倍里數。

購信諾保險產品 完成國泰健康挑戰最多賺1萬里數

國泰表示，每名登記參與計劃的會員 都可以因應他們自行申報的健康問卷資料，再加上可携裝置及人手紀錄的健康數據而計出的個人健康指數，會員每日完成步行一萬步、做20分鐘瑜珈等挑戰，每日獲取最多7里數，而新參加計劃的會員可獲額外100里數。

國泰表示，保單持有人購買每份信諾保險產品可賺取5,000里數 ，保單受保人可就在保單生效日開始後的14天內完成最少一個國泰身心健旅計劃目標，可額外賺取最多5,000里數。

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