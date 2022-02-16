  • 18°C
香港時間 : 2022216日 (三) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰新品牌】國泰夥信諾香港推保險產品　會員完成任務不消費都可賺里數

Hot Talk 15:53 2022/02/16

分享：

【國泰新品牌】國泰夥信諾香港推保險產品　會員完成任務不消費可賺里數

國泰航空 （00293） 去年以「國泰（Cathay）」品牌擴大電商等非航空業務，國泰最新公布與信諾香港合推醫療保險產品--「信諾國泰優越醫療保」，會員可透過國泰網站，購買三項增設的信諾產品。另外，國泰設立「身心健旅計劃」，會員完成健康生活任務、毋須消費，可賺取「亞洲萬里通」里數。

國泰表示，國泰應用程式將推出虛擬健康夥伴，香港馬可孛羅會及亞洲萬里通會員，可通過建立持續及健康的個人生活習慣賺取里數，毋須任何消費。此外，已投保任何指定信諾保障計劃的會 員，於國泰程式完成日常健康目標時更可賺取5倍里數。

購信諾保險產品　完成國泰健康挑戰最多賺1萬里數

國泰表示，每名登記參與計劃的會員 都可以因應他們自行申報的健康問卷資料，再加上可携裝置及人手紀錄的健康數據而計出的個人健康指數，會員每日完成步行一萬步、做20分鐘瑜珈等挑戰，每日獲取最多7里數，而新參加計劃的會員可獲額外100里數。

國泰表示，保單持有人購買每份信諾保險產品可賺取5,000里數 ，保單受保人可就在保單生效日開始後的14天內完成最少一個國泰身心健旅計劃目標，可額外賺取最多5,000里數。

**美聯儲勢狂加息利好美元？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢**

相關文章：

【第五波疫情】林鄭：採購1億快速測試包　國泰稱將協助運送逾500萬測試套裝

【國泰新品牌】國泰進軍電商推網購平台　專用信用卡「3元一里數」、另設限定店和雙11里數優惠

【國泰新品牌】國泰航空重新調配3名新高層　涉新品牌部署

【國泰新品牌】渣打國泰萬事達卡代替原有AsiaMiles聯營信用卡　最低3元一里、宋仲基做代言人

開啟hket App，閱讀全文
港股 信諾 亞洲萬里通 醫療保險 醫療保險 國泰航空 國泰航空（00293）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手
【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手
【ADR+夜期】阿里美股高港4%美團ADR彈　夜期升153點（不斷更新）
【ADR+夜期】阿里美股高港4%美團ADR彈　夜期升153點（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　致富擬送Donki禮券吸新客
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　致富擬送Donki禮券吸新客
【美股期貨】道指期貨跌69點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌69點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【財政預算案2022】德勤料港府反錄588億元盈餘　連續兩家「四大」撐派電子消費券
【財政預算案2022】德勤料港府反錄588億元盈餘　連續兩家「四大」撐派電子消費券
【綠色iBond】港府擬發60億零售綠色債券　入場費1萬元、保底息2厘　條款類似iBond
【綠色iBond】港府擬發60億零售綠色債券　入場費1萬元、保底息2厘　條款類似iBond
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款