  • 18°C
香港時間 : 2022216日 (三) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【4天工作】比利時改革勞工法例　僱員可試行4天工作

商業 15:56 2022/02/16

分享：

比利時政府宣佈會改革勞工法例，僱員日後可選擇每周4天工作，新例亦考慮到下班離線權，以及零工經濟下的自僱定義和保障。（資料圖片）

比利時政府宣佈會改革勞工法例，當地僱員日後可選擇安排每周4天工作，新例亦考慮到下班離線權在辦公時間以外拒絕回覆公務，以及零工經濟下的自僱定義和保障。

【百分百擔保計劃】百分百擔保個人特惠貸款計劃最快兩天完成審批　截至今年1月收逾7.3萬宗申請

全球疫情大流行2年以來，各地不少企業都改行在家工作模式，但同時亦衍生私人生活及工作時間界線趨模糊。比利時政府及政黨達成協議改革勞工法例，修訂後將容許僱員提出每周工作4天的方式，僱主若拒絕要給出充分理由。員工將可以試行6個月時間，期滿後再決定是否繼續新安排抑或回復5天工作而不會有負面影響。

每周工作4天並不表示僱員平均生產時間減少，該制度的每周工作時間仍為38小時，即每日工作時數上限由原本的8小時上調至10小時，而且薪酬不變，因應每日工時延長而增加額外休息日作補償。若是輪班工作的僱員，可以要求更改輪班時間，惟公司要最少在7天前提供新更表。

定義零工經濟自僱

比利時政府於1月起已允許公務員在下班後「離線」的權利，關閉工作設備毋須在私人時間回覆公務訊息，並不會受到上司老闆報復。今後新條例將會擴大至民間企業，預定適用雇員20名以上的雇主，預期稍後雇主會跟工會談判有關協議細節。

「零工經濟」發展下，新興的平台工作者亦將受惠，舉如：Uber、Deliveroo等平台的工作者將獲得工傷保障，政府會有更明確界定區分自僱和非自僱人士，在8項條件中滿足3項者。例如：工作內容由公司監管、無法拒絕工作要求、個人所得由公司決定者，將被視為雇員可享有薪休假及病假。詳細勞工法例草案稍後要交由當地國會通過，工會仍可以提出意見。

【ESG】3類中小企實踐ESG　環境顧問公司客人按年增雙位數

責任編輯:王浩賢

開啟hket App，閱讀全文
勞工法例 工作時數 經濟 比利時 在家工作

下一篇文章

【百分百擔保計劃】百分百擔保個人特惠貸款計劃最快兩天完成審批　截至今年1月收逾7.3萬宗申請
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

市民網購避疫　廁紙麵食罐頭搶手
市民網購避疫　廁紙麵食罐頭搶手
【疫苗研發】莫德納深耕疫苗技術 港設辦事處招募 1,000 硏發人才
【疫苗研發】莫德納深耕疫苗技術 港設辦事處招募 1,000 硏發人才
【電動車】每30秒要價逾5000萬　電動車主宰Super Bowl廣告
【電動車】每30秒要價逾5000萬　電動車主宰Super Bowl廣告
【波音747】英國私人機場10元買入珍寶客機　波音747改裝成派對空間
【波音747】英國私人機場10元買入珍寶客機　波音747改裝成派對空間
戲院結業難頂租金　商會：盼重開放影及小食部
戲院結業難頂租金　商會：盼重開放影及小食部
Cinema City銅鑼灣戲院結業　近期第二宗
Cinema City銅鑼灣戲院結業　近期第二宗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款