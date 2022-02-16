【4天工作】比利時改革勞工法例　僱員可試行4天工作

▲ 比利時政府宣佈會改革勞工法例，僱員日後可選擇每周4天工作，新例亦考慮到下班離線權，以及零工經濟下的自僱定義和保障。（資料圖片）

比利時政府宣佈會改革勞工法例，當地僱員日後可選擇安排每周4天工作，新例亦考慮到下班離線權在辦公時間以外拒絕回覆公務，以及零工經濟下的自僱定義和保障。

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全球疫情大流行2年以來，各地不少企業都改行在家工作模式，但同時亦衍生私人生活及工作時間界線趨模糊。比利時政府及政黨達成協議改革勞工法例，修訂後將容許僱員提出每周工作4天的方式，僱主若拒絕要給出充分理由。員工將可以試行6個月時間，期滿後再決定是否繼續新安排抑或回復5天工作而不會有負面影響。

每周工作4天並不表示僱員平均生產時間減少，該制度的每周工作時間仍為38小時，即每日工作時數上限由原本的8小時上調至10小時，而且薪酬不變，因應每日工時延長而增加額外休息日作補償。若是輪班工作的僱員，可以要求更改輪班時間，惟公司要最少在7天前提供新更表。

定義零工經濟自僱

比利時政府於1月起已允許公務員在下班後「離線」的權利，關閉工作設備毋須在私人時間回覆公務訊息，並不會受到上司老闆報復。今後新條例將會擴大至民間企業，預定適用雇員20名以上的雇主，預期稍後雇主會跟工會談判有關協議細節。

「零工經濟」發展下，新興的平台工作者亦將受惠，舉如：Uber、Deliveroo等平台的工作者將獲得工傷保障，政府會有更明確界定區分自僱和非自僱人士，在8項條件中滿足3項者。例如：工作內容由公司監管、無法拒絕工作要求、個人所得由公司決定者，將被視為雇員可享有薪休假及病假。詳細勞工法例草案稍後要交由當地國會通過，工會仍可以提出意見。

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責任編輯:王浩賢