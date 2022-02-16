俄烏局勢恐釀天然氣供應中斷 歐盟：已做好準備

俄烏局勢仍然緊張，歐洲憂慮俄羅斯會以截斷天然氣供應作反制裁手段，加劇歐洲能源危機。歐盟委員會主席馮德萊恩周二（15日）表示，歐盟有能力應對俄羅斯中斷天然氣，透露已與多個國家包括美國 、卡塔爾商討增加供應，減少倚賴俄羅斯。

巧用石油鑽探天然氣挖礦 美青年大賺3000萬 【下一頁】

馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周二在法國東部城市史特拉斯堡（Strasbourg） 向記者表示，即使俄羅斯中斷部分、或進一步減少天然氣供應，歐盟有足夠能力應對，表明現時天然氣供應穩定。

歐盟已與美國、卡塔爾、埃及、阿塞拜疆、尼日利亞及南韓商討增加天然氣和液態天然氣（LNG）供應，將增加目前天然氣供量、或者制定合約交換。馮德萊恩透露，歐盟與液態天然氣主要供應國日本討論，後者願意與歐盟實行互換交易；從而確保歐盟從俄羅斯以外國家獲取穩定天然氣。

綠色投資包天然氣及核能 歐盟被批妨礙改善氣候 【下一頁】

馮德萊恩指，歐洲近年基建發展完善，意味著歐洲各國能更有效分配天然氣及電力，目前面臨烏克蘭危機，突顯歐洲需要遏制對俄天然氣依賴，但承認完全停止俄羅斯天然氣供應需要採取額外措施，包括增加使用可再生能源。

歐洲目前約4成進口天然氣來自俄羅斯，由於全球經濟從新冠疫情復甦，對天然氣需求大增，加上俄羅斯進口供應量較預期低，導致歐洲天然氣價格飆升。歐洲現時天然氣儲存水平約為34%，隨著步入春季，歐洲對天然氣供暖需求下降，俄羅斯天然氣供應中斷帶來的影響有所緩和。

美聯儲勢狂加息利好美元？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明