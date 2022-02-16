  • 18°C
香港時間 : 2022216日 (三) 17:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

俄烏局勢恐釀天然氣供應中斷 歐盟：已做好準備

環球社會熱點 16:35 2022/02/16

分享：

俄烏局勢仍然緊張，歐洲憂慮俄羅斯會以截斷天然氣供應作反制裁手段，加劇歐洲能源危機。歐盟委員會主席馮德萊恩周二（15日）表示，歐盟有能力應對俄羅斯中斷天然氣，透露已與多個國家包括美國 、卡塔爾商討增加供應，減少倚賴俄羅斯。

巧用石油鑽探天然氣挖礦 美青年大賺3000萬 【下一頁】

馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周二在法國東部城市史特拉斯堡（Strasbourg） 向記者表示，即使俄羅斯中斷部分、或進一步減少天然氣供應，歐盟有足夠能力應對，表明現時天然氣供應穩定。

歐盟已與美國、卡塔爾、埃及、阿塞拜疆、尼日利亞及南韓商討增加天然氣和液態天然氣（LNG）供應，將增加目前天然氣供量、或者制定合約交換。馮德萊恩透露，歐盟與液態天然氣主要供應國日本討論，後者願意與歐盟實行互換交易；從而確保歐盟從俄羅斯以外國家獲取穩定天然氣。

綠色投資包天然氣及核能 歐盟被批妨礙改善氣候 【下一頁】

馮德萊恩指，歐洲近年基建發展完善，意味著歐洲各國能更有效分配天然氣及電力，目前面臨烏克蘭危機，突顯歐洲需要遏制對俄天然氣依賴，但承認完全停止俄羅斯天然氣供應需要採取額外措施，包括增加使用可再生能源。

歐洲目前約4成進口天然氣來自俄羅斯，由於全球經濟從新冠疫情復甦，對天然氣需求大增，加上俄羅斯進口供應量較預期低，導致歐洲天然氣價格飆升。歐洲現時天然氣儲存水平約為34%，隨著步入春季，歐洲對天然氣供暖需求下降，俄羅斯天然氣供應中斷帶來的影響有所緩和。

美聯儲勢狂加息利好美元？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新西蘭疫情】單日首錄過千確診 住院患者急增
今日
【新西蘭疫情】單日首錄過千確診 住院患者急增
接受臍帶血移植治癒愛滋 成全球女性首例
今日
接受臍帶血移植治癒愛滋 成全球女性首例
北韓已故領袖金正日冥壽 罕有無軍事慶祝活動
今日
北韓已故領袖金正日冥壽 罕有無軍事慶祝活動
【Omicron變種】南非研究：完成接種者感染 擁更佳免疫力
今日
【Omicron變種】南非研究：完成接種者感染 擁更佳免疫力
【新冠疫苗】英研究指已打針者 長新冠後遺症風險較低
今日
【新冠疫苗】英研究指已打針者 長新冠後遺症風險較低

你可能感興趣

【新西蘭疫情】單日首錄過千確診 住院患者急增
今日 15:18
【新西蘭疫情】單日首錄過千確診 住院患者急增
接受臍帶血移植治癒愛滋 成全球女性首例
今日 16:06
接受臍帶血移植治癒愛滋 成全球女性首例
北韓已故領袖金正日冥壽 罕有無軍事慶祝活動
今日 14:48
北韓已故領袖金正日冥壽 罕有無軍事慶祝活動
網絡熱話 能源危機 基建 歐盟 天然氣 馮德萊恩 俄羅斯

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月16日 時間17:00）

下一篇文章

接受臍帶血移植治癒愛滋 成全球女性首例
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Omicron】侵襲腸道容易變隱形感染 英更新6大症狀
【Omicron】侵襲腸道容易變隱形感染 英更新6大症狀
新型冠狀肺炎全球疫情（02月16日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月16日 時間17:00）
【新加坡疫情】新增確診首近2萬 每周感染增長率稍降
【新加坡疫情】新增確診首近2萬 每周感染增長率稍降
【新加坡疫情】王乙康：Omicron死亡率低 或放寬防疫
【新加坡疫情】王乙康：Omicron死亡率低 或放寬防疫
【Deltacron】英國出現Omicron與Delta結合新變種
【Deltacron】英國出現Omicron與Delta結合新變種
【新加坡疫情】一周平均確診破萬 衛生部：預期之內
【新加坡疫情】一周平均確診破萬 衛生部：預期之內
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款