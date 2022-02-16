【疫苗通行證】西九文化區下周四起實施疫苗通行證 M+持續閉館至2月23日

西九文化區管理局今日（16日）宣布，為配合政府將社交距離措施延長至本月23日，以及政府宣布將由本月24日起於所有受法例第599F章規管的表列處所，包括博物館、表演藝術場地等公眾娛樂場所，全面實施「疫苗通行證」安排，管理局將適時公布在西九實施「疫苗通行證」的詳情。

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與此同時，M+博物館將持續閉館至2月23日，所有已登記於此期間參觀M+之人士，請留意閉館安排，並歡迎重新預約其他日子到訪M+。M+指定的預約平台將繼續透過電郵和短訊等方式，通知受影響人士最新的閉館安排。而除豁免人士外，進入西九的博物館及表演藝術場地的人士必須使用「安心出行」流動應用程式。

另外，2月23日或之前西九表演藝術場地的所有表演及節目需要延期或取消。觀眾敬請保留門票，有關節目更改或其他相關的票務安排，稍後將於西九網站（www.westkowloon.hk）公布，網上票務及購票熱線（+852 2200 0022）將繼續維持服務。

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責任編輯：羅浩濂