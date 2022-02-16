【私隱爭議】被控收集數據侵犯用戶私隱　Meta支付7億了結訴訟

Meta（前稱Facebook）旗下的社交平台一直牽涉不少個人私隱的問題。其中Meta於2012年被用戶集體指控，在登出帳戶後仍會遭Meta跟蹤數據，涉嫌侵犯用戶私隱。Meta近日就此提交和解協議，同意支付9,000萬美元（約7億港元），以了結長達十年的訴訟。

Meta於周一（14日）向美國加州北區地方法院提交和解方案，目前正等候法院批准。據悉，Meta提出向受影響的原告賠償，並刪除不當收集的所有數據。Meta發言人Drew Pusateri表示，很高興能在這個已有十多年歷史的案件中達成和解，此舉符合公司和股東的最大利益。

據和解協議指，假設得到法院批准，在2010年4月至2011年9月期間，用戶若曾訪問含有Facebook「讚」按鈕的網站，相關不當收集的數據也將會刪除。

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被質疑未有經濟損失 訴訟曾被駁回

據《The Verge》報道，此訴訟曾於2017年6月被駁回，法官當時表示原告未能證明他們對私隱有合理的期望或遭受到經濟損失。但於2020年，此訴訟被聯邦上訴法院重新審理，裁定 Meta的數據收集確實對用戶造成經濟損失，並澄清當用戶的個人數據被非法複製和貨幣化時，即使原告的數據價值沒有減少，結果也會造成經濟損失。

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法院亦指出這些數據收集需要根據《竊聽法》（Wiretap Act）的規定，明確地獲得用戶的同意。Meta亦就此裁決向最高法院提出上訴，惟該法院去年拒絕受理此案，保留原有裁決。假如是次和解協議獲得批准，將成為美國史上最大的數據私隱和解之一。

事實上，Facebook過去也曾因涉嫌侵犯用戶數據私隱，而面臨更大的處罰。於去年2月，美國聯邦法官批准了一項涉及6.5億美元（約50億港元）的Facebook集體私隱訴訟的和解協議，當中涉及超過160萬名用戶。該訴訟指控Facebook的照片標籤使用面部識別，違反了伊利諾伊州的《生物特徵信息私隱法》（Biometric Information Privacy Act ）。

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責任編輯：吳嘉雯

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