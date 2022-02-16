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【濠賭股】濠賭股炒上金沙曾抽升一成　大行：農曆新年提振、上調本月賭收預測

股市 15:44 2022/02/16

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【濠賭股】濠賭股炒上金沙曾抽升一成　大行：農曆新年提振、上調本月賭收預測

濠賭股領升大市，金沙 （01928） 一度抽升10%，現升8.2%，創五個月新高，銀娛 （00027） 亦創兩個半月高，現升4.8%。大行表示，農曆新年持續提振澳門賭收，並上調本月賭收預測。

瑞銀和花旗均表示，上周澳門平均每日博彩收入為4.3億元，較月初的3.33億元高約29%。瑞銀又指，經其渠道考查，農曆新年對澳門賭收的提振似乎持續至本月的第二周，當中增長動力來自較高的貴賓廳業務。再者，目前整個濠賭板塊的企業價值相對經營利潤（EV/EBITDA）僅為2023年的8.1倍，遠低於平均值，而行業首選依然為金沙和銀娛。

大和：農曆年後澳門賭收趨勢持續向上　調升2月賭收預測【下一頁】

花旗預料澳門今個月首13日博彩收入可能達50億澳門元，故將今個月賭收預測從70億元上調至85億元，若達預測數字，本月將是自去年5月以來表現最強的月份。

另外，永利 （01128） 及美高梅 （02282） 均升6%，澳博 （00880） 和新濠 （00200） 分別升3.5%和3%。

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編輯：姚卓然

港股 澳博控股（00880） 新濠國際（00200） 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 銀河娛樂（00027） 金沙中國有限公司（01928） 澳門 博彩 EV／EBITDA
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