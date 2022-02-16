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【VR裝置】解決VR眼鏡過重　Motorola推出「5G頸帶」

科技 16:12 2022/02/16

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最近Motorola與Verizon就合作推出「5G Neckband」頸帶裝置概念，將眼鏡與運算裝置完全分離，減輕使用VR頭戴裝置時的重量。（Motorola）

VR頭戴裝置近年獲得廣泛應用，不但可用做玩遊戲，更可用作醫療用途。不過體積過大及笨重，一直都是VR頭戴裝置的痛點，各大品牌也都積極商討對策，推出輕量裝置應對問題。最近Motorola與Verizon就合作推出「5G Neckband」頸帶裝置概念，將眼鏡與運算裝置完全分離，減輕使用VR頭戴裝置時的重量。

【Motorola新機】Motorola 2月24日舉辦發布會 傳將推全新Edge系列手機

據《The Verge》報道，Motorola公開的相片顯示，模特兒搭配的是Lenovo的ThinkReality A3眼鏡， 並將AR / VR頭戴裝置的運算平台、無線通訊、電池等，由頭戴裝置中分離出來，移至頸帶裝置上，從而減輕眼鏡重量。而裝置置的外型就像沒有屏幕的手機，內置高通Snapdragon 8 Gen 1處理器、5,000mAh電池等。惟目前Motorola也未透露，產品會否正式量產。

【元宇宙】蘋果VR/AR眼鏡FaceTime通話 或以Memojis、同播同享為核心

不過，網民對產品的反應兩極，有人嘲笑將裝置掛在頸上好像有點笨重，看起來沒有甚麼科技感；也有人期待看到更輕的VR眼鏡。

【WFH適用】Sony推兩款掛頸喇叭 工作及玩樂都合用

責任編輯：廖淑瑩

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