[滙豐控股5] 傳英國監管機構要求滙豐 審視信貸風險機制

外電報道，下周公布去年業績的滙豐(00005)，被英倫銀行旗下審慎監管局（Prudential Regulation Authority）要求審視其信貸風險報告機制，當中或涉顧問分析監管報告的準確性。滙豐3時半報58.4元，升0.6%。

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該報道指，曾進行相關審視的顧問Mark Turner表示，為配合有關方面的要求，滙豐或進行大規模和成本高昂的內部改革，當中包括建議人員招募或為員工進行重新培訓，甚至是董事局改革，成本介乎數百萬至數億英鎊。

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另外大摩發表報告指出，受惠於貸款溫和增長，預期滙豐於去年第四季的淨利息收入按季及按年升2％，但料季節性疲軟的交易量將使非利息收入按季下降1％，按年將增長6％，預計營運成本將按季升7％，按年則跌2％，信貸成本預期按年下降119％，按季跌66％，維持對去年每股盈利預測不變，但將今年及明年的每股盈利預測分別上調3％及6％。

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