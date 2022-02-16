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[滙豐控股5] 傳英國監管機構要求滙豐 審視信貸風險機制

股樓投資 16:16 2022/02/16

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外電報道，下周公布去年業績的滙豐(00005)，被英倫銀行旗下審慎監管局（Prudential Regulation Authority）要求審視其信貸風險報告機制，當中或涉顧問分析監管報告的準確性。滙豐3時半報58.4元，升0.6%。

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股   詳情請看【下一頁

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該報道指，曾進行相關審視的顧問Mark Turner表示，為配合有關方面的要求，滙豐或進行大規模和成本高昂的內部改革，當中包括建議人員招募或為員工進行重新培訓，甚至是董事局改革，成本介乎數百萬至數億英鎊。

[騰訊700] 騰訊開展XR業務 布局全真互聯網  詳情請看【下一頁

另外大摩發表報告指出，受惠於貸款溫和增長，預期滙豐於去年第四季的淨利息收入按季及按年升2％，但料季節性疲軟的交易量將使非利息收入按季下降1％，按年將增長6％，預計營運成本將按季升7％，按年則跌2％，信貸成本預期按年下降119％，按季跌66％，維持對去年每股盈利預測不變，但將今年及明年的每股盈利預測分別上調3％及6％。

同場加映  【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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